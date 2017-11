Melissa Caldas Jacob, membro da comunidade Alumni Brasil-Estados Unidos, realiza evento com apoio da Faculdade Doctum de Caratinga

CARATINGA – Nos dias 22 e 24 de novembro, às 19 horas, no auditório da Faculdade Doctum de Caratinga, a aluna Melissa Caldas Jacob, do 10º período de Direito, membro da comunidade Alumni da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, realizou o evento, “16 Dias de Ativismo Contra a Violência de Gênero – Vamos acabar com a violência de gênero na educação”. Como membro Alumni, Melissa Jacob traz este evento pela primeira vez a Caratinga.

O evento, foi criado pela Universidade Rutgers, do Estado de Nova Jersey, Estados Unidos, através da Center For Women’s Global Leadership, que é um centro de estudos acerca da violência de gênero, incentivando a implementação de medidas que visem valorizar os direitos humanos e a igualdade de gênero.

No dia 22, Melissa Jacob apresentou o tema “Desafios da equiparação salarial no viés da descriminação de gênero”, onde trabalhou ideias acerca da importância da mulher ter acesso a cargos de direção central nas empresas, tendo em vista que no Brasil apenas dez por cento deste tipo de cargo é exercido por mulheres. Melissa Jacob também tratou acerca da discriminação estrutural que a mulher sofre no ambiente de trabalho, proveniente de uma cultura repressiva e de violência contra a mulher. O professor Ivan Barbosa abordou o tema sobre os direitos trabalhistas das mulheres, abordando a discriminação no ambiente de trabalho e as medidas legais cabíveis a serem tomadas quando tal fato ocorre. E o professor Humberto Salustiano, tratou sobre os direitos dos transexuais.

Durante o evento, foram exibidos curtas cinematográficos, que atingiram o objetivo de se questionar e dialogar acerca da violência contra a mulher, em especial, à mulher negra, acerca da importância de se valorizar e se desconstruir o estereótipo de beleza único que a mídia ainda tenta impor sobre a mulher.

Para o professor do Curso de Direito, Humberto Luiz Salustiano, “está se discutindo um tema muito relevante, sobre a liberdade e igualdade de gênero, em que as pessoas estão parando para refletir sobre essa necessidade que nós temos de nos compreendermos como seres humanos, independentemente da nossa orientação sexual e de qualquer outra forma de descriminação. Então, está de parabéns a aluna Melissa Jacob, que fez todos os contatos e conseguiu para Caratinga esse evento. Melissa conseguiu articular de maneira brilhante, e não só articular, como apresentar o evento. De fato, essa quarta-feira foi uma noite de gala, na minha visão, para a Rede de Ensino Doctum, em particular e para a comunidade de Caratinga em geral, por ter tido a oportunidade de sediar o evento dessa envergadura, com um discurso muito profundo, e com a participação também maciça da comunidade acadêmica”.

O evento teve grande importância, na medida em que despertou na comunidade acadêmica uma discussão que nem sempre é evidente, qual seja, a discriminação da mulher no mercado de trabalho. Apesar de todos os avanços e conquistas femininas e em pleno século 21, é incrível que ainda se faça necessário o debate de temas ligados à isonomia de tratamento entre homem e mulher mercado de trabalho, diz o professor do curso de Direito, Ivan Barbosa.

Melissa Jacob, aluna do curso de Direito, disse se sentir muito realizada em organizar e coordenar o evento “16 Dias de Ativismo Contra a Violência de Gênero” em Caratinga, como membro da Comunidade Alumni da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Destaca a importância de conscientização de estudantes, autoridades e a comunidade caratinguense e região acerca da realidade que o Brasil vive sobre a violência de gênero e, principalmente, sobre a importância da educação como agente transformador deste contexto. “A Faculdade Doctum de Caratinga apoiou o meu projeto de imediato e demonstrou ótima organização, e vários professores também demonstraram o interesse em participar, colaborando para com o desenvolvimento deste diálogo tão importante em nossa sociedade”, complementa Melissa.

Já no dia 24 de novembro, sexta-feira, a aluna Melissa falará sobre o tema: “Promoção de igualdade de gênero” e contará com a participação do professor do curso de Direito Rodolfo Assis e do professor Humberto Salustiano. Dentro da temática, será trabalhado os desafios de se falar em igualdade de gênero no Direito brasileiro e a busca por soluções. Além disso, haverá uma análise da cultura de violência contra a mulher na música brasileira e internacional e a análise e desconstrução de alguns estereótipos opressores contra a mulher, tais como o racismo e a gordofobia.