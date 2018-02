Black Friday movimenta comércio de Caratinga

CARATINGA– O dia de ontem foi bastante movimentado na área central da cidade. O motivo foi o Black Friday, data em que os consumidores saem às ruas em busca de ofertas. Logo pela manhã já era possível perceber o grande número de pessoas nas portas dos estabelecimentos comerciais.

Novamente, o setor supermercadista saiu na frente, com promoções que mais chamaram a atenção. No Coelho Diniz, por volta de 7h, dezenas de pessoas já estavam concentradas à espera da abertura do supermercado, que trouxe vários produtos com preços especiais. No Irmão Supermercados não foi diferente e os clientes puderam aproveitar as ofertas, por exemplo, creme dental pelo preço de R$ 0,99.

Em uma loja de roupas da Rua Raul Soares, a estratégia de vendas garantiu um grande número de consumidores o dia todo. De acordo com a vendedora Tânia Mara Gonçalves, os clientes puderam aproveitar preços bastante populares até às 19h. “Está excelente, vai dar muitas vendas, se Deus quiser. Estamos fazendo o plantão de minutos, as roupas de R$ 10 saem duas peças por 10; essas de R$ 5 jogamos para um real. Dá 10 minutos, cinco minutos, vai mudando de acordo com o tempo, está favorecendo bastante o comércio”.

Uma loja que atua na venda de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, situada à Praça Cesário Alvim também registrou movimentação. A fila se estendia até a esquina com a Avenida Moacyr de Mattos. Inúmeras pessoas passavam com caixas nas mãos, carregando TVs, DVDs e outros produtos adquiridos com os descontos oferecidos. “Com certeza vale a pena enfrentar a fila, acordar cedo e aproveitar. Pela propaganda a gente não tem a certeza se realmente vai encontrar alguma coisa vantajosa, é indo mesmo até o local para ver. Eu consegui adquirir um produto que eu esperava e estou satisfeito”, disse um consumidor que preferiu não se identificar.

A Polícia Militar reforçou a segurança nas áreas comerciais e próximo a bancos por causa do Black Friday.