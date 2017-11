Novo poço artesiano vem solucionar problema de escassez de água tratada em Revés do Belém

BOM JESUS DO GALHO – “A conexão de mais um poço artesiano à rede de abastecimento de água da Copasa em Revés do Belém vai assegurar água de qualidade para toda a população daquela localidade”, comenta o prefeito municipal William Batista de Calais se referindo à obra em andamento no distrito de Bom Jesus do Galho. “O que estamos realizando é um marco na história do nosso município, e uma das ações mais importantes realizadas até hoje na região que vem sofrendo com a escassez de água”, completou o chefe do Executivo.

Nesta semana, funcionários da Secretaria de Obras do município e da Copasa estiveram trabalhando na instalação de tubos ligando o poço artesiano recém-construído à Estação de Tratamento de Água (Eta) de Revés. “Com esse trabalho, foram acrescidos 1.704 metros de tubulação à rede de abastecimento do distrito”, informa o engenheiro de produção e operação da Copasa de Caratinga, Antônio Siqueira, que vem acompanhando todo trabalho. Ainda segundo o engenheiro, o novo poço, por si só, é capaz de abastecer todo o distrito. “O outro pode funcionar como reserva de abastecimento”, sublinha.

Antônio recorda que a comunidade de Revés usava apenas a água do ribeirão do Boi, sem tratamento, até à implantação da Estação de Tratamento de Água da Copasa, em 2005. “A partir de então, a água do ribeirão passou a ser tratada. Mas, desde 2016, vem ocorrendo a redução drástica do volume de água do ribeirão, causada por prolongados períodos de estiagem em sua bacia hidrográfica. Por isso, foi necessária a perfuração de dois poços artesianos no distrito”. Conforme o engenheiro, a capacidade atual de abastecimento de água será aumentada significativamente. “Se hoje temos uma vazão de 13 mil litros por hora, com essa nova conexão, teremos uma vazão de 54 mil por hora”, compara.

O valor total dos recursos aplicados na captação subterrânea de água no distrito de Revés é da ordem de R$ 253 mil reais, sendo R$ 185 mil de contrapartida da Copasa e R$ 68 mil da Prefeitura de Bom Jesus do Galho.

Segundo observa o secretário de obras, Edmilson Leal, “solucionar o problema da falta de água em Revés é solucionar o principal problema da comunidade que vem sofrendo há tempos com essa questão”.

RIBEIRÃO

O ribeirão do Boi nasce no município de Caratinga, e deságua no rio Doce, entre Caratinga e Bom Jesus do Galho. Ao longo de seu percurso de 34 km, ele também corta os municípios de Entre Folhas e Vargem Alegre, banhando propriedades rurais onde são cultivados milho, quiabo, jiló e outras hortaliças. A atividade pecuária dessas regiões também se beneficia das águas do ribeirão do Boi. Mas os moradores de Revés do Belém, que tem uma população estimada em sete mil habitantes, são os maiores beneficiados com o manancial, que sempre abasteceu o distrito.