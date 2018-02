Motorista perde controle da direção e veículo cai em ribanceira

O jovem que conduzia o veículo é inabilitado. Três pessoas ficaram feridas

ENTRE FOLHAS – Por volta das 15h de ontem, um acidente foi registrado no km 51 da MG-425, trecho de acesso de Entre Folhas a Vargem Alegre. O veículo Honda Civic, placas de Vargem Alegre, estava sendo conduzido pelo jovem Guilherme Rodrigues Vieira, 19 anos, que não é habilitado. Ao passar por uma curva, o Guilherme perdeu o controle da direção e o automóvel caiu numa ribanceira de aproximadamente 30 metros. Guilherme e duas passageiras ficaram feridas.

Cheyenne Condé de Souza, que é médica em Vargem Alegre, estava voltando do trabalho, quando viu o acidente e parou para socorrer as vítimas. “Duas vítimas estavam na estrada, um é o motorista, com suspeita de fratura no braço e a outra uma jovem que tem transtorno mental e não estava conseguindo se levantar e estava com suspeita de fraturas no braço e na pena”, informou a médica.

Ambulâncias de cidades vizinhas conduziram os dois jovens para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caratinga. Aparentemente as pessoas que dentro do carro não usavam o cinto de segurança, pois foram lançadas para fora do veículo.

Já a terceira passageira, Ronilda Martins Silva, 45 anos, caiu na ribanceira junto do veículo e sentia fortes dores pelo corpo. Os bombeiros militares tiveram que fazer grandes esforços para resgatá-la, já que estava chovendo e o local é de difícil acesso.

CARRO NÃO É DO MOTORISTA

O veículo envolvido no acidente não é de Guilherme, mas sim de uma cliente do lava à jato de seu pai, em Vargem Alegre. Geraldo Rodrigues Pereira, pai de Guilherme, disse saiu para almoçar e deixou o filho no estabelecimento e quando retornou, não o encontrou. “Perguntei pelo Guilherme e um colega disse que havia pedido um favor pra ele, para buscar duas pessoas que estavam em um casamento em Entre Folhas e agora soube do acidente”, disse Geraldo.

Guilherme pegou o carro de Eliane Ferreira dos Santos Morais, que não tem garagem e guarda o carro no lava a jato de Geraldo. “Ele nunca tinha feito isso, deixava o carro lá confiando. A chave ficava com o pai dele, mas graças a Deus não morreu ninguém, carro a gente conserta”, disse a proprietária do veículo, acrescentando que o veículo não tem seguro.