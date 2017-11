Cemig inicia nova etapa da Campanha de Negociação de Débitos

Consumidores que ainda têm pendências financeiras com a companhia terão facilidades para quitar as faturas em atraso

DA REDAÇÃO – A Cemig oferece mais uma oportunidade para clientes que têm contas de energia em aberto regularizarem essa situação junto à empresa. Durante a Campanha de Negociação de Débitos, que já está aberta e termina em 3 de janeiro do próximo ano, os consumidores terão condições diferenciadas para o pagamento das contas de energia em aberto. As vantagens compreendem desde a isenção de multas e juros nos casos de quitações à vista a opções de parcelamento mais atrativas.

De acordo com a analista econômico-financeiro da Cemig, Denise Souza, as facilidades proporcionadas durante a campanha observam o momento econômico atual, buscando, ao máximo, facilitar a regularização do consumidor que está em débito.

“Essa é uma ótima oportunidade para que os clientes possam negociar suas dívidas, evitando a suspensão do serviço de energia ou inclusão no cadastro negativo dos órgãos de proteção ao crédito”, afirma.

Para atender à demanda, a Cemig disponibilizou, com exclusividade, o número de telefone 0800-721.7003, que estará de plantão no período de 9h às 21h, de segunda a sexta-feira, e, aos sábados, de 9h às 15h, para negociação e parcelamento das dívidas para os clientes todo o Estado.

Além do 0800 disponível para renegociação, os clientes em débito podem comparecer ao atendimento presencial de uma das agências da Rede Cemig Fácil, se assim preferirem.

“Alertamos que os parcelamentos poderão ser realizados pelo titular da fatura – mediante a confirmação dos dados cadastrais no contato telefônico ou apresentação do CPF ou RG nas agências de atendimentos – ou representante legal com a devida documentação e procuração para esse fim”, explica Denise.

Ainda de acordo com a analista, as condições de negociação são atrativas e variam de acordo com o número de faturas vencidas. Os clientes poderão obter mais detalhes nos canais de atendimento da Companhia.

A Cemig utiliza, há vários anos, diversas ferramentas de comunicação com o cliente, para evitar a inadimplência. As medidas adotadas pela Empresa são: envio de e-mail, mensagem de texto via celular (SMS), carta cobrança, notificação por meio de carta, visando evitar a inscrição do titular no serviço de proteção ao crédito, e contato telefônico.