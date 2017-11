Historiadora visita Bom Jesus do Galho para identificar bens potenciais para tombamento

BOM JESUS DO GALHO – A convite do prefeito municipal, William Batista de Calais, a produtora cultural, historiadora e especialista em gestão de patrimônio, Leila Cunha, passou a tarde da última segunda-feira (20) em Bom Jesus do Galho. Acompanhada do secretário de Cultura e Turismo, Odair Ribeiro (Zezão), Leila realizou visitas a vários pontos da cidade. “Meu objetivo, nesse momento, foi conhecer um pouco sobre a história da cidade, seus bens potenciais para tombamento”, comentou a historiadora.

Segundo observa, ações de tombamento são uma necessidade dos municípios. “Além de guardar a história, o tombamento protege a memória das cidades e ajuda a trazer recursos para as regiões, por meio do ICMS cultural e do ICMS do turismo”.

Leila considera ainda a importância de se proteger os patrimônios por eles serem um atrativo para os visitantes das cidades. “As pessoas vão aos lugares a passeio e querem conhecer sua cultura, a identidade de cada lugar. Então, nesse sentido, é fundamental que os turistas encontrem tais valores culturais protegidos”.

Em Bom Jesus, a historiadora conheceu a imagem do Cristo Paz; o Santuário do Senhor Bom Jesus; a Estação Ferroviária Taquaraçu; a área de eventos, no bairro Santa Terezinha, e que está em vias de ser inaugurada; a cachoeira do Zé Tito e a fazenda da família Corrêa, no córrego da Meia Laranja, às margens da MG 329.

Jeferson Melo, secretário de Assistência Social, também se encontrou com a produtora cultural, com quem firmou uma breve conversa sobre a possibilidade de desenvolvimento de algumas ações focadas em seu departamento.

Em relação ao contato que fez com o secretário de Assistência Social, Leila explica que o assunto foi sobre a possibilidade de uma parceria focada na promoção de políticas públicas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. “A cultura e a arte são ferramentas fundamentais para a formação da identidade de um povo. Conhecer a sua história e contá-la, inclusive por meio da linguagem artística, desperta nas pessoas um sentimento de pertencimento à cidade e ainda de a cidade pertencer a elas também”, analisa Leila Cunha.

Em sintonia com o exposto por Leila, o secretário de cultura, Odair Ribeiro, reforça que a preservação da cultura, das tradições de uma cidade é muito importante. “Por isso, estamos buscando parceiros que possam apoiar nossas iniciativas dedicadas à cultura, à preservação da nossa história. Tudo isso vai ajudar a animar o nosso turismo”, concluiu o secretário.