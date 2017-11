Presidente da ALMG, Adalclever Lopes, recebe representantes da diplomacia americana

A visita oficial foi realizada na terça-feira (21), no Salão Nobre da Assembleia Legislativa e foi marcada pela possibilidade de se expandir as ações educacionais no Estado.

BELO HORIZONTE– O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Adalclever Lopes (PMDB), recebeu, na última terça-feira (21), no Salão Nobre, o ministro conselheiro dos Estados Unidos no Brasil, William Popp, e a chefe do Escritório Diplomático em Minas Gerais, Rita Rico. Durante a visita oficial, os representantes da diplomacia norte-americana ressaltaram que pretendem expandir as ações educacionais no Estado.

Iniciativas nesse sentido já estão sendo implementadas conforme recordaram Popp e Rico, como por exemplo, a parceria realizada, em junho deste ano, entre a Embaixada dos EUA e a Escola do Legislativo que permitiu a realização da oficina ministrada pelo educador americano Wesley J. Watkins, fundador da ONG Jazz and Democracy (J&D), a participantes do Parlamento Jovem. O presidente da ALMG, deputado Adalclever Lopes, reiterou a importância da iniciativa e disse que o Parlamento mineiro está de portas abertas para outras propostas.

Considerando a abertura para o incentivo às ações educacionais no Estado, a chefe do Escritório Diplomático em Minas Gerais, Rita Rico anunciou que, a partir de fevereiro de 2018, o escritório vai disponibilizar um assessor acadêmico para orientar os interessados que queiram ingressar em universidades americanas ou fazer intercâmbio.

O profissional atuará em unidade do Instituto Cultural Brasil Estados Unidos (Icbeu), em Belo Horizonte. “Vamos oferecer orientações a respeito dos procedimentos e requisitos a serem cumpridos”, garantiu Rico.

INVESTIMENTOS EM MINAS

O ministro conselheiro dos Estados Unidos, William Popp, falou sobre a importância das relações econômicas entre os países e a presença significativa de empresas americanas em Minas Gerais. Ele acredita que vão despontar ótimas oportunidades de negócio no âmbito da economia digital.

Os deputados que participaram do encontro fizeram perguntas a Popp, principalmente, a respeito da possibilidade de ser instalado no Estado um consulado dos EUA e a possibilidade de aumentar o número de voos diretos para as principais cidades norte-americanas.

O ministro conselheiro dos Estados Unidos, William Popp informou que não há previsão para a instalação do consulado em Belo Horizonte e que a questão aérea depende das companhias e passa ainda por decisões que competem à União.

O Escritório Diplomático está situado na Avenida do Contorno, 4520, Santa Efigênia, na Capital.