Relação entre irmãos é tema de peça no Casarão das Artes

Fratello será encenada às 20h de sábado (25)

CARATINGA – Será encenada as 20h de amanhã, no Casarão das Artes, a peça ‘Fratello’, que segundo a direção, contém uma linguagem dramática/psicológica próxima ao seu público, “por tratar da história que envolve o universo da relação entre irmãos, no qual mostra as oscilações, os conflitos, a ponte que une aquela pessoa que não tem como escolher a ser sua família”.

O detalhe principal do espetáculo é a história ser contada detrás para frente. “Toda a história se passa na cozinha simples da antiga casa de seus pais. Os personagens são Enrico (irmão velho) e Lino (irmão caçula) que fazem esse encontro dos vínculos fraternais advindos do nascimento do mesmo núcleo familiar. Além disso, um terceiro personagem, sendo “filho único”, surge durante o espetáculo para contrapor e refazer uma leitura sobre o ambiente de ser unigênito”, comenta a direção.

“Por fim, o ‘Fratello’ contempla esse lugar da relação e as construções que são feitas a partir do contato com o outro, podendo ser irmão, se tornar irmão ou somente a solidão”, finaliza a direção.

Serviço:

Espetáculo FRATELLO

Ingresso: R$20,00 (inteira); R$ 10,00 (meia-entrada)

Locais de Vendas: Subway e Casa Viva Meraki

Data e Hora: Sábado (25), às 20h

Classificação: 12 anos

Duração do Espetáculo: 50 minutos

Outras informações são obtidas por meio dos telefones: (033) 98835 4610 / (033) 3321 4965