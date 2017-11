CBH-Caratinga comemora Dia do Rio com palestras e visita técnica

DA REDAÇÃO – O CBH-Caratinga promove, hoje, atividades especiais em comemoração ao Dia do Rio. É mais uma iniciativa para promover o diálogo e a reflexão acerca da importância da conservação e recuperação dos cursos d’água, em prol da manutenção da vida e desenvolvimento socioeconômico. Entre as ações programadas estão uma visita técnica à região contemplada pelo Programa de Recomposição de APPs e Nascentes, desenvolvido pelo CBH-Caratinga, em parceria com o Instituto Estadual de Florestas (IEF); e palestras, que abordarão temas como a atuação do colegiado e a situação hídrica da bacia e do mundo.

Nascentes recuperadas, água em abundância

Abrindo as atividades do Dia do Rio, membros do CBH-Caratinga e da comunidade conhecerão o andamento das ações ambientais desenvolvidas pelo comitê para recuperação de olhos d’água na zona rural de Santa Bárbara do Leste, em parceria com o IEF. Por meio do Programa de Recomposição de APPs e Nascentes, o CBH-Caratinga investiu R$ 250 mil no cercamento de 24 nascentes e plantio de mudas nativas e frutíferas, em 14 propriedades localizadas no Córrego do Peão de Cima e Peão de Baixo, totalizando 145 hectares contemplados. O objetivo é contribuir com o aumento da disponibilidade hídrica na região, em que se localiza a nascente do Rio Caratinga, principal curso d’água da bacia.

Comitês de bacia: gestão democrática em prol da água

Para ampliar a visibilidade do comitê e fortalecer o relacionamento com a comunidade, o presidente do CBH-Caratinga, Ronevon Huebra, falará aos alunos da Escola Municipal Maria da Conceição Ferreira, de Engenheiro Caldas. Serão reforçados o papel e as ações desenvolvidas pelo colegiado, que tem como foco principal trabalhar pela garantia, de forma democrática, dos usos essenciais da água, conciliando o desenvolvimento econômico e social das regiões que abrange.

Panorama hídrico

A programação do Dia do Rio será encerrada com uma palestra sobre o panorama hídrico atual e a situação ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, na qual a Bacia do Rio Caratinga está inserida. O tema será tratado pelo ambientalista Henrique Lobo e a palestra é aberta à comunidade.

PROGRAMAÇÃO

08h – Visita técnica à propriedade contemplada pelo Programa de Recomposição de APPs e Nascentes do CBH-Caratinga

Local: Fazenda do Sr. José Almiro – Zona Rural de Santa Bárbara do Leste

13h – Palestra

Comitê: O que é e o que faz – Ronevon Huebra, presidente do CBH-Caratinga

Local: Escola Municipal Maria da Conceição Ferreira – Engenheiro Caldas

19h – Palestra

Os rios da terra – Henrique Lobo, Engenheiro Agrônomo e especialista em Engenharia Sanitária e Ambiental

Local: Casarão das Artes