Quatro pessoas detidas em Piedade por suspeita de tráfico de drogas

PIEDADE DE CARATINGA – Na noite desta quarta-feira (22), a Polícia Militar prendeu quatro suspeitos de ligação com o tráfico de drogas. Marcos Miranda do Carmo, 43 anos; Irani Martins Ferreira Júnior, 31; Fernanda Cristina Ferreira Saleme, 22; Sarah Medeiros de Almeida, 23, foram detidos na Avenida Isabel Vieira, Centro de Piedade de Caratinga/MG.

Os militares perceberam movimentação estranha em um veículo Celta e passaram monitorá-lo. Após confirmadas as suspeitas, os policiais realizaram a abordagem. Durante vistoria no interior do carro, foram localizadas duas barras de maconha. Também foram apreendidos R$ 946,00, seis celulares e o Celta, já que o automóvel estava sendo usado para a prática criminosa.

Segundo a PM, Irani, mais conhecido por ‘Gaguinho’, é alvo de inúmeras denúncias. Todos os suspeitos foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.