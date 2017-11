Operação integrada prende suspeitos de vários crimes na região

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA/INHAPIM – Uma ação integrada entre as polícias Civil e Militar resultou nas prisões de Aroldo Melquiades da Silva Vieira, 20 anos; Athyla Viana Gandra Quintão de Castro, 24; e Maicon Douglas Silva Ribeiro, 19. Segundo o comando da operação, todos são suspeitos de participar de um bando que vinha agindo na região, sendo que Aroldo é acusado de autoria de um homicídio ocorrido no dia 16 de outubro deste ano, em São Sebastião do Anta, quando Uanderson Venâncio dos Santos, 19, foi alvejado dentro de um ônibus.

Durante a operação, os policiais recolheram dois papelotes com cocaína, 405 reais, três celulares, um cordão de prata, três munições picotadas e outra deflagrada, além de um revólver calibre 38. De acordo com o comando, os suspeitos chegaram a atirar contra os policiais para assim evitarem de serem presos.

AS INVESTIGAÇÕES

Delegado Afrânio Marcos e capitão Ronaldo Sanglard foram os comandantes da operação. Incialmente, o delegado Afrânio Marcos explicou que recentemente foram registrados roubos na região e um homicídio em São Sebastião do Anta e as investigações apontaram para essa quadrilha. “De forma integrada com a Polícia Militar, trocamos informações e representamos pelas prisões de algumas pessoas, que foram concedidas. A partir de então iniciamos o trabalho operacional de capturá-las”, disse o delegado.

Conforme as investigações, Aroldo seria o autor de um homicídio ocorrido em outubro em São Sebastião do Anta, onde um jovem foi alvejado quando estava dentro de um ônibus. “Os outros autores detidos hoje (quarta-feira, 22) também fazem parte dessa quadrilha que vinha aterrorizando a região”, frisou o delegado.

Capitão Sanglard, comandante da 288ª Cia de PM de Inhapim, comentou que há vários meses essa quadrilha atuava na região. “Inclusive ele (Aroldo) é autor praticamente confesso de um homicídio que ocorreu há um mês e meio dentro do ônibus em São Sebastião do Anta, no centro da cidade. Ele aliou-se a outros indivíduos, e hoje (quarta-feira, 22) a um indivíduo vindo de Coronel Fabriciano, e também ao Athyla para poder cometer diversos crimes. Eles ficam alojados naquela localidade em São Sebastião do Anta e dali saem todas as tramas dos delitos que eles cometem, como tráfico de drogas, homicídios, roubos e furtos, tudo em prol da manutenção da máquina criminosa que montaram para eles”, afirmou o oficial. “Ela (quadrilha) foi desmantelada, infelizmente um conseguiu fugir, mas em breve iremos prendê-lo. Essa associação perde força quando a PM e PC, totalmente integradas, se unem para dar o remédio que merecem, que é a prisão”, concluiu capitão Ronaldo Sanglard.

A OPERAÇÃO

As investigações da PC e os levantamentos da PM indicaram que os suspeitos estariam no bairro Bela Vista, em São Sebastião do Anta. Ao iniciar rastreamento, os policiais viram quatro indivíduos, sendo que Marcus Vinicius de Assis, 18, e Aroldo, foram de imediato identificados. Eles fugiram, mas os policiais perceberam que os suspeitos portavam armas. De acordo com o comando da operação, ao iniciar a tentativa de capturá-los, Marcus Vinicius e Aroldo atiraram contra os policiais civis e militares, que não tiveram alternativa contra a “injusta agressão e protegerem suas vidas”, a não ser efetuar disparos contra os autores.

Na tentativa de fuga, os suspeitos invadiram algumas residências. Os policiais entraram nas casas e o primeiro a ser detido foi Aroldo, que levou um tiro na perna direita. A arma usada por ele foi apreendida. Aroldo foi levado por uma ambulância de São Sebastião do Anta até o Hospital São Sebastião, em Inhapim, onde foi medicado e liberado. Athyla e Maicon Douglas foram presos logo em seguida e apenas Marcus Vinícius conseguiu fugir. No decorrer dos trabalhos, foram apreendidos dinheiro, drogas, celulares e o cordão de prata.

Os três suspeitos foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil, em Inhapim.