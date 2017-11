(Noé Neto)

Chegamos a última sexta-feira de novembro, famosa Black Friday, com a sensação de que o tempo voou. O comércio já se enfeitou para a mais lucrativa data do ano, as formaturas já tomam conta dos finais de semana na cidade, muitas pessoas já preparam as malas para o tão sonhado descanso de férias escolares.

Verdadeiramente, dezembro mexe com a emoção das pessoas. O clima das festas que se aproximam, influem até mesmo naqueles que não são ligadas as questões religiosas. A cidade se ilumina mais, as pessoas são mais solidárias com as causas sociais, as famílias se reúnem com maior afeto.

Claro que não é uma simples mudança no calendário que causará toda essa revolução, mas sim o anseio humano pelo novo. Dezembro traz consigo a esperança de mudança. É a última porta que se abre para a chegada do novo ano.

Então, quando entrar dezembro, que saibamos sorrir mais, mesmo sabendo que as ruas vão estar mais cheias, que o trânsito terá momentos caóticos, que as filas dos bancos e supermercados estarão enormes. Façamos do trânsito lento uma oportunidade de ver a cidade com mais detalhes, das ruas e comércios cheios uma ocasião para rever velhos amigos e fazer novos.

Quando entrar dezembro, que sejamos mais bem atendidos no comércio pelos vendedores, que devem ver na data a chance de lucro maiores. E que sejamos compreensíveis com o cansaço deles, pois farão longas e exaustivas jornadas para nos servir nesse momento especial.

Espero que, quando entrar dezembro, possamos festejar muito as conquistas daqueles que estão terminando uma etapa de seus estudos, mas conto também que não desanimaremos de lutar por educação para todos aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade.

Quando entrar dezembro, que saibamos aproveitar com saúde, sem excessos ou desperdícios, a mesa farta das ceias. Mas, principalmente, que lembremos de ofertar um pouco do que temos e do que somos aos irmãos que pouco possuem para suprir suas necessidades.

Desejo que, quando entrar dezembro e papai Noel chegar às escolas, aos clubes e casas, o brilho radiante no olhar das crianças seja energia para o sorrir dos adultos, mas almejo ainda que o bom velhinho não roube a cena do menino aniversariante que tanto nos ensinou e ensina diariamente.

Quando entrar dezembro, desejo que as pessoas comecem a refletir profundamente sobre o ano de mudanças no cenário político nacional que se aproxima, mas anseio muito que essa reflexão seja sóbria, sensata, e que não fique apenas em dezembro, se estenda no mínimo até as urnas.

Sei que, quando entrar dezembro, as cantatas serão mais constantes em nossas ruas. Tomara que as pessoas possam ouvir com grande alegria as canções natalinas, aproveitando desses momentos para entender a importância de ouvir mais e entoar frases mais edificantes.

Assim, o que desejo mesmo nesse final de novembro é que dezembro entre logo, trazendo muita luz e paz a cada um de nós que ficamos tão felizes em recebê-lo.

Prof. Msc Noé Comemorável.

Escola “Prof. Jairo Grossi”

Centro Universitário de Caratinga – UNEC

Escola Estadual Princesa Isabel