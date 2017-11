Lançamento de livros, teatro, música e incentivo à cultura local

Escritor Eugênio Gomes reúne membros da ACL e da AMLM, amantes da literatura e convidados especiais para uma noite cultural em torno de dois novos lançamentos: “Gabi, Gabriela, Tem Espaguete na Panela!” e “Sem Data de Validade – volume 3”

CARATINGA– Com a mesma dedicação que escreve para o público de conhecimento técnico, abrangendo a administração e marketing empresarial – suas duas principais áreas de atuação profissional -, Eugênio Maria Gomes, professor e pró-reitor de Administração do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), segue consolidando sua carreira como escritor e também se aventura pela literatura infantil.

Já são 35 livros publicados para mercados diversificados e o lançamento de mais duas obras sob a organização de Eugênio aconteceu na terça-feira, 21, no Auditório Professor Celso Simões Caldeira, Campus I do UNEC. O evento reuniu para uma noite cultural repleta de convidados os membros da Academia Caratinguense de Letras (ACL), da Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas (AMLM) e demais amantes da literatura, dentre elas a presidente da Fundação Educacional de Caratinga (Funec), professora Míriam Mangelli e o juiz diretor do Fórum da Comarca de Caratinga, Consuelo Silveira Neto, que compuseram a mesa principal como convidada de honra.

Como parte das atrações, a companhia Mega-Cena de Teatro apresentou a peça “O Flautista de Hamelin”, adaptada para os dias de hoje e fazendo reverência ao universo infantil. “É uma forma de tornar a obra mais contemporânea. Substituímos, por exemplo, a figura do rei pela figura de um prefeito”, ri o ator Antônio Amaro.

A cantora Lorena Soares também se apresentou durante o evento e com seu repertório já se tornou figura tradicional em eventos culturais promovidos pelo escritor Eugênio. E se é um trabalho fácil lançar livros? Ele diz que depois que se lança o primeiro, toma-se gosto pela coisa.

“É uma honra ter participado do lançamento de outros autores, que começaram escrevendo para obras organizadas por mim e que hoje passaram a publicar seus próprios livros. Escrever é como “cachaça”, depois que se começa é difícil parar”, brinca o autor, usando uma expressão muito recorrente entre membros da Academia para comparar ‘o vício’ de escrever com a bebida tão apreciada pelo mineiro.

Toma tanto gosto pela ‘coisa’, que a neta do escritor também se envereda pelo mundo das palavras. Maria Eugênia participa da obra “Gabi, Gabriela, Tem Espaguete na Panela!” e já pensa no lançamento de outras histórias. “Leio livros variados, além das obras que meu avô escreve; gosto muito de ler. Eu e um grupo de amigas estamos querendo escrever um livro sobre amizade”, anuncia ela, que recebe total apoio, genético e motivador, do avô. “A próxima edição voltada para a literatura infantil é dessa vontade e de histórias que ela vem me contando”, confirma.

O gosto de Eugênio por livro começou pela leitura na época da escola. “Dona Agripina (ex-professora) é a grande responsável pela minha paixão por livros. O cantinho de leitura dela era um prêmio e não uma forma de punir os estudantes da minha época”, relembra.

O lançamento do volume 3 da série “Gabi, Gabriela, Tem Espaguete na Panela!” aconteceu simultaneamente ao volume também 3 de outra série, “Sem Data de Validade”, que reúne crônicas do autor, consideradas como “atemporais”, escritas desde 2015. Duas obras distintas para públicos diferenciados. Um desafio que mexe com a imaginação de quem faz parte da obra.

“É uma honra fazer parte e ser batizada no mundo da literatura por convite do professor Eugênio, que transforma seus eventos em noites memoráveis voltadas para a cultura local”, descreve a jornalista Fernanda Freitas, que prefaciou a obra.