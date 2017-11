Fraternidade Feminina Obreiros dá posse a novos membros

CARATINGA – A fraternidade Feminina Obreiros de Caratinga, ala feminina da Loja Maçônica Obreiros de Caratinga, deu posse a cinco novos membros, na última segunda-feira (20). A solenidade aconteceu no salão de festas da loja maçônica, logo após a reunião dos maçons, que acontece no templo localizado no mesmo prédio, À Avenida Catarina Cimini. A sessão solene de integração das novas fraternas foi conduzida pela presidente da entidade, Tânia Mara Dias Melo Curvello, esposa do venerável da Loja Maçônica Obreiros de Caratinga. Na composição da mesa diretora dos trabalhos, além da presidente da Frafem, participaram a secretária Elenice Cunha Carli de Rezende, a tesoureira Mônica Prata Martins Alves e o venerável Marcos Curvello.

Foram integradas à Fraternidade as senhoras Flávia Eloy Ferreira, Gislaine Maria dos Santos e Freitas, Marcela Vieira Costa e Silva, Simone Camila Corrêa de Paula e Sônia Belgo Militão.

A noite foi coroada com um delicioso jantar, oferecido pela loja.