3ª edição do evento ‘Centenários’ emociona participantes e homenageados     

Aguardado evento é realizado na Unidade I do UNEC, em tarde marcada por alegria e homenagens

CARATINGA – Um momento especial e inesquecível que vai ficar marcado para sempre na memória dos homenageados e de seus familiares. Assim está sendo considerado o evento ‘Centenários’, promovido pela Fundação Educacional de Caratinga no último sábado (18/). O Centro de Convenções Dário Grossi, Unidade Acadêmica I do UNEC, foi o palco da concorrida festividade. Um grande público, formado por familiares dos homenageados e outros convidados, compareceu.

A cerimônia foi destinada a homenagear senhores e senhoras de Caratinga e região, que tenham 100 anos ou mais. Quem chegava, tinha seu momento eternizado através de um registro fotográfico especial. Era possível levar a foto na mesma hora em que ela era tirada. Um registro que certamente também ficará para a longevidade.

Os 28 centenários e os demais presentes assistiram a apresentação de um coral e houve a benção proferida pelo padre Humberto Boreli. “Estou maravilhado. É o terceiro ano, mas é a primeira vez que participo. A UNEC está realizando um sonho. Homenagear esses homens e mulheres que chegam a uma idade avançada, e cheios de sabedoria e bom senso, não poderia acontecer coisa melhor. Que Deus abençoe os responsáveis pelo evento!”, exclamou o sacerdote.

Outro religioso presente ao evento foi o Monsenhor Raul Motta de Oliveira, membro do Conselho Gestor da FUNEC. “A sociedade atual não valoriza os idosos, como era, por exemplo, a sociedade de Israel, no tempo da bíblia sagrada, os idosos eram muito valorizados. Era sabedoria para toda a família. O evento é uma forma de dar valor às pessoas que passaram a vida toda fazendo o bem e que às vezes são deixadas de lado.”

Foram realizados pronunciamentos e exibido um institucional com depoimentos dos homenageados. Bibliotecária e funcionária da secretaria de Educação do Distrito Federal, Elaine Pereira de Souza ficou impressionada com a festa. Elaine veio de Brasília especialmente para prestigiar o evento. “Conheci professores que trabalham no UNEC, que fizeram Doutorado na PUC-SP, assim como eu. Foi assim que conheci a instituição e o trabalho feito por ela. Eles me falaram do projeto ‘Centenário’ e vim conhecer. Achei bem interessante. Um trabalho de cunho social ímpar, coisas que a gente não vê em muitas instituições privadas que tem pelo país”, destacou.

Houve a entrega de diplomas aos senhores e senhoras centenários, com homenagens especiais, e apresentação musical. Para a diretora-geral do CASU, Centro de Assistência à Saúde UNEC, Daniela Fonseca Genelhu, que participou da organização do evento, é motivo de orgulho poder prestar tais homenagens. “Nós da FUNEC e do CASU ficamos muito honrados com a presença deles e por eles poderem compartilhar um pouquinho da história de vida. Além de terem feito e contribuído muito, também são exemplos daquilo que precisamos fazer, que é cuidar da saúde e viver com qualidade de vida para que possamos estar aqui nos próximos centenários. Eles se sentem felizes muito honrados e merecem. Não é fácil chegar aos cem anos. Temos que compartilhar tais experiências.”

Um centenário inteiro de histórias ricas, e saborosas, que não poderia ser celebrado de outra forma. Senão, com momentos emocionantes e as lindas homenagens.

Mas afinal: qual o segredo da longevidade? Dona Castorina Ferreira da Silva, de 113 anos, uma parteira residente em Ubaporanga, uma das homenageadas, acredita que o principal é não perder a fé e a solidariedade. “Precisamos ser caridosos. Assim Deus nos abençoa. Eu sempre rezo muito e peço a Deus por todos. Esse pode ser o segredo.”

Aos 100 anos, Olga Mendes Bracks, também foi agraciada. Dona Olga foi escolhida como oradora dos homenageados. Mãe de 04 filhas, com 06 netos e 02 bisnetos, ficou feliz pela homenagem. Uma curiosidade é que mesmo tendo sido professora por cerca de 30 anos, ela não esperava voltar a se apresentar em público. “Para mim a emoção foi muito grande e a surpresa foi maior ainda. Jamais pensei em me apresentar novamente em público. Mais estou muito feliz e agradecida pela lembrança e por ter sido agraciada. Os organizadores estão de parabéns.”

A festividade contou com a presença do deputado federal Mauro Lopes, que subiu ao palco para fazer a entrega dos diplomas, juntamente com a direção da FUNEC. “É um orgulho para um parente, um filho, um neto, bisneto de um centenário. É um orgulho para a família, que fica feliz. Que homenagem ímpar! Que Deus os abençoe e abençoe também a direção do UNEC,” disse o parlamentar.

Os homenageados foram recebidos pelo reitor do Centro Universitário de Caratinga, Antônio Fonseca da Silva e pela presidente da Fundação Educacional de Caratinga, Miriam Mangelli Ferreira. “São pessoas que possuem um conhecimento muito grande, que passaram por muitos anos, e vivenciaram várias coisas. São experiências que precisamos manter e conservar. Como a instituição tem esse caráter social, achamos por bem, através da FUNEC, fazer a homenagem. A cada ano pretendemos nos aperfeiçoar,” finalizou o reitor.

Ao final foi servido um delicioso café com todo o requinte e o charme que os centenários merecem.

OS HOMENAGEADOS

Nome Data de Nascimento 1. Adelaide Maria Batista 14/03/1917 100 anos 2. Alzira de Lima Lourenço 28/03/1913 104 anos 3. Aristeu Rodrigues 4/08/1914 104 anos 4. Castorina Ferreira da Silva 25/08/1904 113 anos 5. Daniel Soares de Ramos 15/05/1901 116 anos 6. Dilce Molinari 25/08/1915 102 anos 7. Dominica Alcântara Lopes 16/09/1915 102 anos 8. Durvalina Micaela de Jesus 25/02/1916 101 anos 9. Efigênia Godinho Felipe 12/08/1910 107 anos 10. Francisco Caetano da Silva 01/12/1916 101 anos 11. Geraldo Magela Pereira 13/05/1914 103 anos 12. João Raimundo Pereira 24/06/1909 108 anos 13. José Isaias Coelho 06/07/1917 100 anos 14. José João de Oliveira 03/01/1916 101 anos 15. José Paulo Pereira 23/03/1910 107 anos 16. José Porfírio da Fonseca 20/04/1915 102 anos 17. Josina Mendes 11/09/1904 103 anos 18. Liosina Maria de Jesus 15/04/1910 107 anos 19. Luzia Maria Coelho 11/12/1916 101 anos 20. Maria Alves Ribeiro 17/06/1917 100 anos 21. Moacyr Ferreira Barreto 15/08/1913 104 anos 22. Odil Maria de Jesus 26/12/1909 108 anos 23. Olga Bracks Mendes 22/02/1917 100 anos 24. Olinda Maria de Sales 01/11/1916 101 anos 25. Placidina Laureana 08/01/1917 100 anos 26. Torgamindo da República 23/01/1911 106 anos 27. Vicente Carneiro 20/11/1899 118 anos 28. Virgilino Augusto Corrêa 18/08/1911 106 anos