Representantes do Casu participam do I Simpósio da Santa Casa em BH

Evento teve objetivo de fazer uma abordagem multidisciplinar sobre a importância da prevenção de lesões por pressão

DA REDAÇÃO – A diretora de Assistência do Casu, enfermeira Paula Botelho, representando a Funec-Casu, participou do I Simpósio em prevenção de lesão por pressão e abordagem multidisciplinar da Santa Casa, em Belo Horizonte.

Paula Botelho, que também é professora do curso de Enfermagem do UNEC – Centro Universitário de Caratinga, ministrou a palestra “Lesão por Pressão e Segurança do Paciente” a convite da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Feridas e Estética (SOBENFeE/MG). O evento aconteceu na tarde de segunda-feira (20) no auditório da Santa Casa.

O presidente regional SOBENFeE/MG, enfermeiro Wendel José Teixeira, do Centro de Prevenção e Tratamento Avançado de Feridas do Casu, acompanhou a palestrante à capital mineira e também participou, como moderador de debates, do Simpósio a convite dos organizadores.

O objetivo deste I Simpósio da Santa Casa foi abordar a importância da prevenção de lesões em um contexto múltiplo, bem como temas relevantes para compreensão do assunto.

– Caracterização das lesões por pressão e medidas preventivas;

– O laser na prevenção de lesões;

Lesão por pressão e segurança do paciente;

Nutrição clínica como forma de otimizar a prevenção e tratamento de lesão por pressão e

– A sepse de foco cutânea, lesão por pressão em terapia intensiva.