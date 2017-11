PM detém duas suspeitas de furtos em lojas do Centro

CARATINGA – No final da manhã de ontem, a Polícia Militar deteve Renilda Damasceno, de 35 anos, e uma menor, 15. Segundo a PM, as duas são suspeitas de furtar em lojas do Centro. Os militares também conseguiram recuperar diversos produtos.

Sargento Fernando disse que a PM foi informada a respeito do furto em uma papelaria e através do sistema de monitoramento por câmeras, a proprietária indetificou quem seriam as suspeitas e mandou as imagens para um grupo de WhatsApp, Rede de Comércios Protegidos, que foi criado pela PM em parceria com os comerciantes. “A partir de então, elas foram monitoradas e logramos êxito em localizá-las na Avenida Olegária Maciel”, contou o militar.

Durante a abordagem, com a adolescente foram encontrados objetos de procedência duvidosa, mas o produto furtado na papelaria não estava com a menor. “Como ela (adolescente) estava de posse de um cartão de guarda-volumes de um supermercado, então a menor informou que o objeto furtado foi deixado neste local”, observou sargento Fernando.

Os militares foram até o supermercado e no guarda-volumes, encontraram mais produtos que tinham sido furtados de outros estabelecimentos. Dentre os materias recuperados estão, sandálias, boneca, algumas peças de roupas e produtos de higiene pessoal.

As suspeitas foram detidas e levadas para Delegacia de Polícia Civil.