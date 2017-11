Tirocínio policial leva à grande apreensão de maconha

40 quilos do entorpecente foram encontrados em um veículo. Três suspeitos foram detidos pela PM

CARATINGA– Segundo o dicionário, tirocínio significa “prática, exercício preliminar indispensável ao desempenho de determinada profissão; experiência”. E foi justamente essa qualidade que levou a Polícia Militar a apreender cerca de 40 quilos de maconha na tarde de ontem no Bairro das Graças. Ailton Nunes da Silva, 28 anos; Ícaro Tyrone Barbosa de Oliveira, 21; e Marcelo Oliveira Benício Filho, 24; acabaram detidos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

Tenente Brenno detalhou os procedimentos da Polícia Militar. Ele contou que a equipe da PM fazia patrulhamento pelo Bairro das Graças, quando foi visualizado um veículo Corsa, placas de Belo Horizonte, com três ocupantes, “sendo que dois ocupantes (Marcelo e Ailton) já conhecidos do meio policial por seu envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive tendo cumprido penas e um deles está em liberdade condicional”, frisou o oficial.

De acordo com tenente Brenno, surgiu a suspeita que o trio poderia estar levando algo de ilícito naquele veículo. “Até porque no momento em que viram a viatura, eles agiram de forma estranha, aparentando estarem nervosos dentro do veículo”, explicou o oficial.

Os militares realizaram a abordagem e no bagageiro do carro foi encontrada a droga. “Foram contabilizadas 43 barras de maconha, que totalizam aproximadamente 40 quilos da droga”, especificou tenente Brenno, ressaltou que o automóvel, que pertence a Ailton, também foi apreendido por estar sendo usado para uma ação criminosa.

Conforme o oficial, os levantamentos preliminares indicam que a droga seria distribuída em Caratinga. “Não sabemos ainda se esse entorpecente tinha acabado de chegar. Mais uma vez um golpe duro no tráfico, destacando o tirocínio policial de reconhecer esses indivíduos contumazes nesse tipo de crime, realizar a abordagem e constatar que eles transportavam o entorpecente”, finalizou.

Os suspeitos foram detidos e conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.