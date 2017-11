Ronaldo da Milla busca inclusão de Caratinga na área da Sudene

Vereador esteve em Brasília (DF) e se encontrou com o deputado federal Eros Biondini e com a senadora Rose de Freitas

DA REDAÇÃO- O vereador Ronaldo da Milla (PSB) esteve durante o dia de ontem em Brasília (DF), acompanhado do deputado federal Eros Biondini (PROS), relator do Projeto de Lei Complementar (PLP) 76/07, que inclui na área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) mais 84 municípios, dos quais 81 em Minas Gerais e três no Espírito Santo.

No dia 31 de outubro, o plenário da Câmara Federal aprovou o projeto por 294 votos favoráveis, 41 contrários e quatro abstenções. Oito municípios da região estão na lista, no entanto, Caratinga ficou de fora.

Buscando reverter esta situação, no dia 1º de novembro, Eros encaminhou ofício ao senador Antonio Anastasia afirmando que quatro municípios que ele considera de “extrema importância” não foram incluídos, sendo eles, Caratinga, Brasilândia de Minas, João Pinheiro e Conceição do Mato Dentro. “Considerando que a matéria será brevemente encaminhada para apreciação desse Senado Federal, podendo ser emendada, julgo oportuno incluí-los para que não fiquem prejudicados em relação aos incentivos e benefícios que os vizinhos que os circundam terão”, afirmou.

Somando esforços pela inclusão do município de Caratinga- que não foi citado no projeto que tramitou por 10 anos; o vereador e o deputado se reuniram com a senadora pelo PMDB no Espírito Santo, Rose de Freitas, que é natural de Caratinga. A expectativa é de que ela seja relatora do projeto no Senado.

A Sudene dispõe de recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para projetos de desenvolvimento regional. Por isso, Ronaldo acredita que é preciso lutar para que o município entre para o projeto. “Estamos em busca de alternativas para que Caratinga seja inserida. Não podemos ficar de fora da Sudene, como uma cidade polo, universitária, referência na região e com índice de desemprego tão grande. A Sudene tem incentivos para que empresas, indústrias e até mesmo nosso empresariado possa ter benefícios para gerar emprego e renda ao nosso município”, enfatizou Ronaldo da Milla.