Faça uma criança feliz

Equipe da coleta do lixo de Ubaporanga recolhe brinquedos novos e usados para presentear as crianças no natal

UBAPORANGA – Alcebíades de Paiva, o “Bidi”, José Paulo Nogueira da Silva, José Paulo Nogueira da Silva, Eurico Aniceto da Silva Neto e Tauan Vinicius Bastos Furtado são conhecidos em todo o município de Ubaporanga, pois recolhem o lixo todos os dias. Mas não bastasse o zelo e o cumprimento da função de manter a cidade onde moram limpa há muitos anos, a equipe resolveu aproveitar o trabalho para ajudar ainda mais, fazendo a alegria das crianças no natal.

“Bidi do Caminhão do Lixo”, como é popularmente conhecido, resolveu começar a campanha há três anos. “Certa vez quando estava recolhendo o lixo, um morador foi trocar os brinquedos do filho, pegou os velhos e os jogou dentro do latão de lixo. Então resolvemos doar para umas crianças que encontramos no morro, mas elas disseram para outras que o caminhão do lixo estava dando brinquedos, mas não tínhamos muitos, assim no outro ano resolvemos fazer a campanha”.

Vestido de papai Noel, Bidi sai no dia de Natal junto de sua equipe, no caminhão de lixo, distribuindo brinquedos para as crianças que estiverem na rua. Os brinquedos usados, quando há necessidade, são lavados e consertados pela própria equipe e a cada ano a campanha tem tomado maior proporção. “Ano passado conseguimos 1.300 brinquedos, esse ano estou surpreso, acho que chegaremos nos 2.500. É muito gratificante fazer a alegria das crianças. Muitos de nós aqui não tivemos condições de ter um brinquedo, mas hoje, através das doações, podemos proporcionar essa alegria às crianças de nossa cidade”.

Quem quiser ajudar a equipe do lixo com doações de brinquedos que serão distribuídos no dia 25 de dezembro, é só ligar para o Bidi no número 33-98457-2680, que ele irá buscar, mesmo sendo em cidades vizinhas.