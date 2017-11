Alunos de engenharia da Doctum participam do maior evento de robótica da América Latina

DA REDAÇÃO – Aconteceu em Curitiba (PR), entre os dias 08 a 11 de novembro, a maior feira de robótica da América latina. A “The Largest Robotics Event in Latin America” é um evento internacional e reuniu competidores de diversos países. A feira ainda contou com simpósios, palestras e minicursos, realizados no prédio da FIEP- Federação das Indústrias do Paraná, que apoia o desenvolvimento da robótica aplicada na área industrial.

A equipe da Faculdade Doctum de Caratinga, prestigiou a feira e contou com a participação do professor de Engenharia Elétrica Ricardo Botelho, e de sete alunos do curso de Engenharia Elétrica, onde participaram de diversas palestras sobre robótica e ainda muitos minicursos.

O professor de Engenharia Elétrica, Ricardo Botelho, destacou que “Os alunos aprenderam muito durante a feira e voltaram cheios de novas ideias para aplicar nos projetos que desenvolvem em Caratinga”. E complementa: “Muitas das técnicas usadas nas batalhas de robôs e nos trabalhos apresentados na feira eles já conheciam, isso mostra que a Doctum de Caratinga está no mesmo nível que os trabalhos internacionais”.

“Durante esse período no curso de Engenharia Elétrica, meus colegas e eu, nos identificamos com a área da robótica e automação, o que levou ao interesse em participar da Feira de Robótica em Curitiba. Durante o evento interagimos com estudantes, pesquisadores e dirigentes de industrias de todo o Brasil, onde fizemos contatos e aprendemos ainda mais sobre a robótica e suas tecnologias”, relata o aluno Leonardo Bellfort, do 8º período de Engenharia.

A Robótica 2017 é a união entre as competições mais respeitadas e os mais importantes congressos científicos nos campos da robótica e AI (Inteligência Artificial) na América Latina. A feira foi visitada por professores, pesquisadores, estudantes universitários de graduação e pós-graduação, estudantes de Escolas Técnicas, Ensino Médio e Fundamental, enfim, público de todo o mundo, em especial da América Latina.

Na próxima semana, no dia 30 de novembro, às 19h o Curso de Engenharia Elétrica, promoverá a Robô Copa, Doctum 2017, com Sumô de Robô e Campeonatos de Drone, onde os alunos participantes poderão colocar em prática técnicas e habilidades que tiveram a oportunidade de conhecer melhor durante o maior evento de Robótica da América Latina, “The Largest Robotics Event in Latin America”.