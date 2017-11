Lions Clube Caratinga Itaúna participa de Conselho Distrital e recebe homenagem de Lions Internacional

DA REDAÇÃO – Nos das 11 e 12 de novembro de 2017, na cidade de Teófilo Otoni, realizou-se o II Conselho Distrital Ano Leonístico 2017/2018. O evento reúne os clubes que compõe o Distrito que abrange as regiões sul e sudeste de Minas Gerais. Sob o comando do DG CL João Paulo Lima Teixeira, eleito governador do Distrito “Ano Leonístico” 2017/2018, a convenção foi coroada de sucesso, com expressiva participação dos Clubes do Distrito.

O encontro teve, dentre outros objetivos, analisar os resultados apresentados pelos clubes de serviço neste primeiro semestre de 2017 ante as metas e objetivos determinados pela Governadoria do Distrito LC-12 e, pelo Lions Internacional, e ainda, as metas traçadas para o centenário de Lions, com destaque para o serviço desinteressado a mais de 100 milhões de pessoas até junho de 2018, especialmente através de atividades junto à juventude, serviços em favor da visão (saúde dos olhos), combate à fome, o combate ao Diabetes e ainda, ações voltadas ao meio ambiente.

A palestrante da convenção foi Karime Felipe Batista, integrante do Lions Clube Caratinga Itaúna e assessora de Olimpíadas Especiais do Distrito, que ao lado do PGD Edson José Lopes das Neves, de São José dos Campos (SP), apresentou o programa “Olimpíadas Especiais”, do Lions Clube Internacional, objetivando implantar o programa no Distrito LC-12. Ao término da tarde do dia 11, houve uma mesa redonda que contou com a presença do governador, dos palestrantes e de representantes de clubes de serviço interessados no projeto. O programa tem como tema: “mudando o mundo através do Esporte. Para a Assessora de Olimpíadas Especiais,

O governador do Distrito DG CL João Paulo, que tem como lema: “É tempo de inovar, motivar e servir”, vem dando especial atenção aos programas Olimpíadas Especiais e Lions Quest, por sua grande relevância no contexto internacional e que está se expandindo pelo Brasil. As Olimpíadas Especiais visam ajudar a capacitar pessoas com deficiências intelectuais e construir uma comunidade inclusiva para elas. A assessora da pasta, Karime Felipe Batista esclareceu que as Olimpíadas Especiais é um movimento global, sem fins econômicos, que por meio de treinamento e competições, melhora a vida de pessoas com deficiência intelectual e, consequentemente das pessoas que a cercam. Tem como filosofia dar oportunidade a todos os atletas, independente do seu nível de habilidade. Possuem, hoje, aproximadamente 5 milhões de atletas em 172 países, destacando-se como líder no domínio da deficiência intelectual. E Lions Clube e Olimpíadas Especiais fizeram uma parceria, há três anos, com o objetivo de fazer um trabalho melhor com o deficiente intelectual.

O próximo Conselho Distrital será realizado na cidade de Santos Dumont, nos dias 27 e 28 de janeiro de 2018 e que contara como palestrante Celestino Januário Bacelar, integrante do Lions Clube Caratinga Itaúna e assessor de Lions Quest que irá explanar sobre o programa objetivando sua futura implantação no Distrito LC-12. O Lions Quest, segundo o assessor, é um programa de habilidades para a vida e prevenção do uso de drogas da fundação de Lions Clube International, que ensinam aos jovens as habilidades necessárias para o sucesso em todos os dias de sua vida, tais como aprender a assumir responsabilidades, comunicar-se eficazmente, estabelecer metas, tomar decisões responsáveis e resistir à pressão para o uso de drogas ou álcool.

Durante o evento o Lions Clube Caratinga Itaúna recebeu um sponsor, grau diamante para ser fixado em seu estandarte, como reconhecimento por parte do Lions Clube Internacional por ter o Clube, no Ano Leonístico 2016 / 2017, cumprido todas as metas de Lions Clube Internacional e metas do Centenário do Lions Clube. Para a presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Clotilde Junqueira, executiva que liderou a Comitiva do clube no evento, a realização do Conselho Distrital mais uma vez colaborou para a atualização e contextualização das atividades do Lions no Brasil e no Mundo. “O Lions Clube Caratinga Itaúna precisa estar atento a todas as orientações do Lions Internacional e do Distrito LC-12, para que possamos prestar um serviço de qualidade nas diversas áreas sociais de nosso município. Praticar o companheirismo e servir desinteressadamente é o nosso objetivo. Assim, estamos atuando incansavelmente e com isso o maior beneficiado é a sociedade. O contato com as diretorias de outros clubes e com a diretoria da própria governadoria proporciona uma troca de experiências e conhecimentos indispensáveis à excelência no servir”, finalizou a presidente.