UNEC realiza provas do vestibular para todos os cursos

Aplicação do exame foi marcado mais uma vez pela rigidez na segurança

CARATINGA – Na tarde de domingo (19), foram aplicadas as provas do Vestibular 2018 do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) na Unidade II da instituição, no bairro Nossa Senhora das Graças. Pela primeira vez, o exame para ingressar em Medicina aconteceu na mesma data e horário dos demais cursos da instituição. Além de Caratinga, os candidatos a médico puderam ser submetidos ao Vestibular UNEC em Belo Horizonte, Juiz de Fora e Vitória (ES).

Cerca de 1500 candidatos se inscreveram, dos quais 800 concorriam a uma vaga no curso de Medicina. De acordo com a Comissão do Vestibular 2018, um forte esquema de segurança foi montado para garantir que o a avaliação acontecesse com o máximo de lisura. “Foi um trabalho intenso de toda a equipe, estamos há meses nos preparando para este momento. Essa preparação exigiu de nós não só muitas horas de trabalho como de treinamento. Cada aplicador de prova, na sede e nas outras cidades, recebeu malotes lacrados, que foram abertos na frente dos alunos, com a assinatura de pelo menos três deles, atestando o registro dos números dos lacres de abertura e de fechamento. Os malotes de sala, lacrados ao final das provas, foram colocados no malote principal, também lacrado na frente de todos os colaboradores do vestibular. Após o recebimento dos malotes, contendo as provas e os gabaritos, os malotes foram abertos e conferidos por três membros da Comissão Permanente do Vestibular”, detalha o coordenador da comissão e pró-reitor de Administração do UNEC, professor Eugênio Maria Gomes.

Assim como as provas do processo seletivo, as matrículas dos candidatos aprovados em todos os cursos serão feitas no mesmo dia e local. Em 05 de dezembro, a Unidade I do UNEC, no centro de Caratinga, receberá os futuros alunos. “Os calouros de Medicina poderão fazer a matrícula de 08h às 17h, e os dos demais cursos de 08h até asa 22h”, explica o pró-reitor.

APOIO AOS CANDIDATOS

Em Caratinga, desde o meio-dia centenas de pessoas se concentraram na entrada dos blocos da Unidade II do UNEC para as provas, que tiveram início às 13h. Entre elas, uma grande quantidade de candidatos e familiares de diferentes partes do estado. O empresário José Wilton Nascimento veio de Ipatinga para dar apoio aos dois filhos, ambos concorrendo a uma vaga em Medicina. “Como pais, precisamos estar junto deles neste momento, que é cheio de tensão. Tivemos boas informações sobre o UNEC e sobre o curso de Medicina. Se meus filhos forem aprovados, a família inteira deve se mudar para cá”’, revela.

A fim de descontrair o ambiente e conhecer os possíveis calouros, um grupo de estudantes de Medicina também marcou presença, distribuindo adesivos e fazendo brincadeiras. “Viemos desejar boa prova e tranquilidade, porque com fé em Deus esperamos recebê-los aqui no início do ano”, conta Marcos Gramacho, do segundo período. “Sobre o curso, o que posso dizer é que a estrutura é muito boa, tanto em laboratórios quanto em termos de professores e coordenação. Vim da Bahia e fui bem recebido quando cheguei, então aconselho aos calouros que venham animados”, completa.