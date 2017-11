Após quatro meses, Caratinga tem saldo positivo na geração de emprego

Aumento de empregos em outubro foi puxado pelos setores de serviços e indústria de transformação

DA REDAÇÃO – O aumento do número de empregos formais em outubro foi puxado pelos setores de comércio, indústria de transformação e serviços. De acordo com números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na segunda-feira (20) pelo Ministério do Trabalho, 76.599 vagas foram criadas no mês passado. O resultado de outubro é o melhor do ano até agora. Caratinga seguiu a tendência nacional e após quatro meses, teve saldo positivo na geração de empregos, registrando 444 admissões e 383 desligamentos, superávit de 61 postos de trabalho.

GERAÇÃO DE EMPREGOS EM OUTRO NO PAÍS

O comércio foi o setor que mais se expandiu no último mês, com 37.321 novos empregos formais, dos quais 30.187 no comércio varejista.

A indústria de transformação teve o segundo melhor desempenho, com 33,2 mil novos postos de trabalho, graças sobretudo ao desemprenho da indústria de produtos alimentícios, que abriu 20.565 vagas.

Já o setor de serviços criou 15.915 vagas de emprego formal em outubro.

No acumulado do ano, o saldo de empregos chega a 302.189 novas vagas, crescimento de 0,79% em relação ao mesmo período de 2016.

GERAÇÃO DE EMPREGOS EM CARATINGA

O último mês em que Caratinga registrou saldo positivo na geração de emprego tinha sido em maio. Nos meses de junho, julho, agosto e setembro o desemprego imperou, agora em outubro a situação se inverteu e houve superávit de 61 vagas, sendo registrados 444 admissões e 383 demissões.

Conforme a tendência de mercado de trabalho, os setores de serviços e indústria de transformação alavancaram a geração de empregos. O primeiro teve 164 admissões e 119 desligamentos, saldo de 45 vagas; enquanto o segundo contou com 58 contratações e 35 demissões, saldo de 23 postos de trabalho. O setor de administração pública também registrou movimentação, com dez admissões e cinco demissões, saldo de cinco vagas.

No Brasil o setor de comércio também apontou crescimento, porém em Caratinga houve um ‘empate’, com 171 admissões e 171 desligamentos. A tendência é que esse setor tenha recuperação nos meses de novembro e dezembro, pois os lojistas sempre se preparam para as vendas de final de ano e contratam funcionários para atender a demanda.

Alguns setores fortes da economia de Caratinga vivem período de estagnação, casos da agropecuária e da Construção Civil. O setor de agropecuária contou com dez admissões e 13 desligamentos (-3). Porém como acontece todo o ano, assim que se inicia a colheita de café esse setor volta a fomentar o mercado de trabalho. Já a construção civil registrou 27 admissões e 32 demissões (-5). Outro setor que seguia essa tendência negativa foi o da extrativa mineral, com quatro contrações e oito desligamentos (-4).