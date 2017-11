VEM AÍ O 5º DESAPEGA

Projeto socioambiental promove conscientização da sociedade por meio da troca de itens entre as pessoas. Próxima edição acontece no início do mês de dezembro

CARATINGA – A equipe do “Desapega” se prepara para realizar sua 5ª edição. Até hoje, cerca de cinco mil itens já foram trocados entre roupas, eletrodomésticos, móveis e outros. Mais de mil pessoas participaram da iniciativa que tem sua marca registrada em Caratinga. A ideia é repensar as relações de consumo e as reais necessidades de compra do consumidor.

E qual a motivação para tanta gente participar? De acordo com o subtenente do Tiro de Guerra, Marcos César Souza, o projeto é de extrema importância para a sociedade de Caratinga. “A motivação para a gente estar sempre ajudando é pelo fato de se tratar de um programa socioambiental que é uma das coisas que o Exército pratica, e agrega muitos valores ao atirador que participa como voluntário. Com isso você está reeducando a sociedade a viver melhor, a tratar melhor o meio ambiente não adquirindo desnecessariamente produtos que vão, na sua fabricação, afetá-lo”.

O “Desapega” é um projeto para todas as classes e idades, pra quem pensa em um planeta melhor. O objetivo é deixar a sociedade mais consciente, e não simplesmente realizar a troca pela troca. O programa começou em 2016 com a iniciativa apenas de voluntários, e hoje agrega mais quatro parceiros: o Lions Clube Caratinga Itaúna, o MAC – Movimento Amigos de Caratinga, o UNEC e o Tiro de Guerra.

Essas cinco entidades, de grupos de pessoas se doam, doam seu tempo para poder fazer acontecer aquilo que é melhor para a economia de uma maneira geral, porque o ‘Desapega’ evita que as pessoas gastem dinheiro. É claro que é pouco, mas é um pouco que se torna muito. A gente vê, por exemplo, a satisfação uma pessoa que não tinha uma TV ou um rádio, e que pode levar pra casa. Nossa satisfação é muito grande de que essas coisas aconteçam, e é pra isso que nós estamos aqui. E vamos continuar fazendo isso, se Deus quiser, pra sempre”, explicou Paulo Sérgio da Silveira, representante do Lions Clube Caratinga Itaúna.

O 5º Desapega acontecerá nos dias 09 e 10 de dezembro, na Unidade I do UNEC. Para participar, basta levar um item ou mais no sábado, de 13 às 17h e pegar uma senha para participar no dia seguinte, de 09 às 12h. E nesta edição tem uma novidade: brinquedos também serão arrecadados.

Solange Araújo, representante do MAC – Movimento Amigos de Caratinga, comenta que para muitas pessoas, desapegar é fácil. Mas para outras, o exercício já é mais difícil: “eu acredito que o programa ajuda essas pessoas. Se elas começarem a mentalizar que aquilo que ela detém vai servir para outra pessoa que vai utilizar mesmo daquele produto, ela vai fazer esse processo de desapego, ela vai desapegar de uma forma mais fácil. Porque existem tantas coisas que a gente guarda e que nós efetivamente não usamos! Umas às vezes por valor sentimental, outras até porque nós gostamos. Quem não tem no guarda-roupa, principalmente as mulheres, um monte de roupa que não utiliza, não é mesmo? O ‘Desapega’ vem contribuir com isso e vai acontecer em um mês que é muito favorável, que é o mês do Natal, que é de renovação, e isso toca as pessoas de uma forma diferente”.