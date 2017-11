Funec-Casu realiza treinamento de enfermagem para Suporte Avançado de Vida junto à Equipe Médica

CARATINGA– Com o objetivo de aprimorar os conhecimentos dos profissionais de Saúde do Casu – Centro de Assistência à Saúde Funec, a diretora de assistência, enfermeira Paula Botelho e a coordenadora da Gestão de Qualidade e Segurança do Casu, enfermeira Naara Maia organizaram mais um treinamento para a equipe de enfermagem do Hospital Casu.

A capacitação foi ministrada pelo médico Gabriel Paiva Filho e aconteceu na manhã de ontem no laboratório de habilidades do UNEC II – Centro Universitário de Caratinga, no bairro das Graças e contou com a participação de mais de vinte pessoas.

De acordo com a diretora Paula Botelho, as capacitações das equipes do Casu são semanais. “Hoje convocamos os enfermeiros e técnicos de enfermagem a participar do Suporte Básico à Vida (SBV) e Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (SAVC). Este treinamento é fundamental diante do compromisso do Casu com o paciente, numa situação de urgência quando o nosso objetivo é salvar vidas”.

“O Casu trabalha com o intuito de oferecer aos seus colaboradores uma educação permanente. Os colaboradores que participam dos treinamentos estão se capacitando para prestar um melhor atendimento ao paciente. Neste caso, a capacitação foi específica para enfermeiros e técnicos de enfermagem, pois eles dão apoio fundamental durante o atendimento da equipe médica para a reanimação cardiorrespiratória”, acrescenta a enfermeira Naara Maia.