Dia de Imaculada Conceição: Projeto de lei do Executivo sugere abolir feriado

Católicos são contra e pretendiam comparecer à votação que aconteceria hoje. No entanto, após repercussão, projeto foi retirado de pauta

CARATINGA– Um projeto de lei de autoria do Executivo que seria votado durante a reunião da Câmara de Vereadores, que acontece às 19h30 de hoje foi retirado de pauta. O texto sugere a revogação de parte da Lei Municipal n° 2.917, de 19/10/2005, que determina como feriados religiosos no município de Caratinga a Sexta-feira da Paixão, Corpus Christi e Imaculada Conceição. A proposta é que haja uma mudança em relação ao dia 8 de dezembro, para que não seja feriado.

Desde que se espalhou a notícia de que haveria a votação na Câmara sobre este assunto, vários católicos se mobilizaram, inclusive nas redes sociais. Padres sensibilizara fiéis para comparecerem à reunião desta terça-feira (21). No entanto, no decorrer do dia de ontem, o descontentamento gerou grande repercussão e, segundo informações colhidas pelo DIÁRIO, após uma conversa entre os vereadores e o prefeito Dr. Welington, o projeto foi retirado de pauta.

No dia 20 de fevereiro, foi publicado no Diário Eletrônico do Executivo o decreto 140/2017, que “Dispõe sobre os feriados municipais e disciplina dias de ponto facultativo para o exercício de 2017, e dá outras providências”. Pelo decreto, seriam 14 feriados nacionais/municipais e seis pontos facultativos. O cronograma incluía o feriado municipal de Imaculada Conceição. Caso o projeto de lei seja aprovado pelo legislativo em outra data, ainda precisará ser sancionado pelo prefeito, para que entre em vigor.

Sobre esse assunto, a redação do DIÁRIO recebeu duas notas de repúdio:

“O presidente do Partido Social Cristão (PSC) de Caratinga e assessor jurídico da mitra diocesana de Caratinga, Sebastião Alves Batista, no sentido de repudiar a atitude das nossas autoridades públicas constituídas em propor a retirada do dia santo de guarda de 8 de dezembro, onde se dedica à Nossa Senhora da Conceição”.

“O 8 de dezembro é um dia santo, um dia nosso. Repudiamos esta atitude de intolerância religiosa, o prefeito é evangélico e o vice é pastor. O que eles chamam de feriado pra nós é mais que isso, é um dia santo. Protestamos contra esta falta de respeito à maioria que é católica. É um feriado mundial, em todo o lugar, que tem catolicismo. Vamos mobilizar várias pessoas para impedir que isto aconteça”.