Prefeitura determina paralisação da Feiraso durante as festividades de fim de ano

Executivo afirma que comerciantes estão “irregulares” na Praça Cesário Alvim, mas estuda reconsiderar decisão por “resposta em vendas que eles representam”

CARATINGA– Desde a última semana, um ofício da Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico destinado à presidência da Feira de Ação Social (Feiraso) circula pelas redes sociais. O documento determina que a Praça Cesário não poderia ser utilizada pelos feirantes durante o período de festividades de fim de ano, dando o prazo de retirada dos materiais até a última sexta-feira (17). Os feirantes decidiram colher assinaturas para um abaixo-assinado, pois o mês de dezembro é considerando um dos mais lucrativos nas vendas.

Diante da insatisfação de quem expõe e comercializa seus produtos na Feiraso, parece que a Prefeitura de Caratinga pode mudar de ideia. Em resposta à solicitação do DIÁRIO DE CARATINGA, em nota de resposta, o Executivo afirmou que sobre a situação das bancas e brinquedos, “apesar da cláusula quarta do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado em 30 de novembro de 2016, assinalar que é dever da administração do município, controlar o uso dos espaços e logradouros públicos, concedendo autorização de uso apenas nos casos de atividades de interesse público ou finalidade social, cultural e religiosa, vedadas as concessões a entidades privadas de cunho econômico; a atual gestão está considerando não pedir o encerramento das atividades dos comerciantes da Praça Cesário Alvim, mesmo estando irregulares, justamente por concernente às festas de final de ano e a ‘resposta’ em vendas que elas representam”.

Contudo, para que aconteçam as festividades comemorativas preparadas para envolver a cidade em ambiente natalino, “os brinquedos da feira não poderão ser montados, pois a praça será ‘palco’ de festividades, com montagem de presépio e outras ornamentações de natal. Em outras palavras: o mesmo espaço outrora cedido a fim de proporcionar ambientação social à população, se faz necessário ser utilizado para fim semelhante, mas sem nenhum interesse comercial, como é no caso da Feiraso”.

A secretária de Administração e Desenvolvimento Econômico, Dilma Aparecida Gonçalves, ainda informa que as 10 bancas com artesanatos serão readequadas ao ambiente ornamentado para o natal. “Pensado também, a partir das participações e apresentações escolares, as cantatas, a participação da Funcime, entre outras”.

Sobre os brinquedos, reiterou que há também uma preocupação para com a segurança. “Também por isso está sendo estudado as condições dos mesmos, incluindo questões elétricas que pedem ajustes de segurança e que sejam posicionados em contexto mais favorável à população a partir de uma conjuntura que prioriza a finalidade social destas ações. Fazer das nossas praças ambientes receptivos à população de Caratinga é uma de nossas metas, as condições, no entanto, pedem adequações”.