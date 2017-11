Presa dupla que assaltou e agrediu delegada de polícia

CARATINGA – Numa ação rápida, a Polícia Militar prendeu dois indivíduos suspeitos de roubar e agredir uma delegada de polícia. O crime aconteceu na rua Geraldo Alves Pinto, Centro. A PM fez rastreamento e conseguiu prender os suspeitos Flávio de Assis Barros, 31 anos, e um adolescente, 17.

A vítima acionou a PM e contou que foi roubada na porta de sua casa. Ela descreveu os autores e disse que eles estavam num Kadett cor escura. A delegada detalhou que quando abria a porta, os autores se aproximaram, agarraram seu braço e queriam a sua bolsa. Não satisfeitos diante da recusa em entregar a bolsa, os autores agrediram a vítima com chutes e socos, empurraram a delegada, que acabou indo em direção ao Kadett, tendo um dos autores desferido um golpe na mão esquerda da vítima.

Após o crime, os autores fugiram, mas foram contidos na Praça Marta Carli, no bairro Santa Cruz. Flávio de Assis Barros e um menor acabaram presos pela PM. A bolsa estava em poder do menor e um talão de cheques em nome da vítima foi encontrado dentro do carro, além da chave de roda usada para ameaçar a delegada. Flávio alegou que roubou para pagar dívida referente à droga.

O Kadett, por ter sido usado para uma prática criminosa, foi apreendido e os suspeitos acabaram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.