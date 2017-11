Mulher assassinada em Inhapim

Suspeita e vítima eram amigas. Acusada sofre de transtornos mentais e foi detida pela polícia

INHAPIM – Um crime ocorrido na noite de sábado (18) abalou a cidade de Inhapim. O fato aconteceu na rua Antônio de Oliveira e Silva, centro. A suspeita Rosângela Maria Dias da Silva, 46 anos, e a vítima Maria Aparecida Felipe do Nascimento, 57, eram amigas. Rosângela sofre de transtornos mentais e ao que tudo indica, não estaria fazendo uso de medicação. A acusada foi detida pela Polícia Militar.

A PM foi avisada do crime e uma equipe se deslocou até o hospital São Sebastião, onde Maria Aparecida foi internada, mas veio a falecer. Na unidade de saúde, duas testemunhas foram ouvidas. Uma menor relatou que foi até a casa de Maria Aparecida em companhia de Rosângela. Ela frisou que suspeita e vítima eram amigas e acompanhou a visita a pedido de sua mãe, pois ambas notaram que Rosângela aparentava não ter feito uso de medicamentos controlados e se mostrava muito agitada.

Ao chegar à casa de Maria Aparecida, a testemunha contou que presenciou Rosângela pegar uma faca que estava em cima da pia e dizer: “Aqui está o seu presente”. Tendo, em seguida, desferido uma facada no peito da vítima. Então, a menor saiu correndo para pedir ajuda.

A outra testemunha relatou que Rosângela chegou a sua residência e que ela estava transtornada e disse que queria matar um menor, saiu com destino à casa de Maria Aparecida e chegou a comentar que elas eram muito amigas. Essa testemunha informou que tentou impedir Rosângela de ir até a residência de Maria Aparecida, pois notou maldade em seu olhar e por isso mandou que a filha adolescente a acompanhasse, levasse Rosângela embora e assim ela tomasse seus remédios.

Após dez minutos, a testemunha ouviu sua filha gritando por socorro, mas ao chegar à porta de casa, viu Rosângela dizendo que tinha matado Maria Aparecida e que iria aguardar na casa da testemunha, que foi até a casa da vítima e a encontrou caída ao chão, socorrendo-a até o hospital São Sebastião.

Os militares detiveram Rosângela. A suspeita contou que foi até a casa de Maria Aparecia e que ela disse coisas sobre seu companheiro que não gostou. Segundo Rosângela, ela ficou inconformada, pegou a faca em cima da pia e desferiu o golpe no peito da vítima. Depois, jogou a faca no chão, saiu da casa e foi até a residência das testemunhas. Conforme a suspeita, ao chegar no imóvel, disse o seguinte: “Acho que eu matei a Paré, chama a polícia, que eu vou aguardar aqui mesmo, estou muito arrependida do que fiz, por que a Aparecida é muito minha amiga, e que jamais imaginei que iria ter a coragem de matar alguém na vida”.

Segundo os levantamentos da PM, Rosângela toma quatro qualidades de remédios. Ela foi presa e a faca usada no crime, acabou apreendida. Rosângela foi conduzida para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.