Uso racional de antibióticos é fundamental

Quem nunca teve uma infecção que precisou ser tratada com antibiótico e, ao primeiro sinal de melhora, interrompeu o tratamento? Se você já fez isso, esse texto é para você

Os antibióticos são utilizados para combater infecções provocadas por microrganismos. Mas o uso inadequado desses medicamentos, como a interrupção do tratamento antes do prazo ou sem indicação médica, pode trazer uma série de problemas para a sua saúde e a da população em geral.

“Antibiótico é um medicamento que deve ser tratado com muito cuidado. Ele só é vendido com prescrição médica, mas o grande problema hoje é a interrupção do tratamento”, alerta o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Marco Antonio Fireman.

RESISTÊNCIA- À medida que você vai usando esse tipo de medicação inadequadamente, os microrganismos vão criando resistência aos mecanismos de ação dos antibióticos, porque as bactérias que ainda estão vivas aprendem como se defender do antibiótico. Quando você reutiliza a medicação, as bactérias estão preparadas e o medicamento e não faz mais efeito. Aí você muda para outro antibiótico e o ciclo se repete até que não sobre mais opções de tratamento.

Por isso, a Organização Mundial da Saúde propôs uma série de iniciativas, entre elas a “Semana Mundial de Conscientização para o Uso Racional de Antibióticos.

O Ministério da Saúde do Brasil, além de apoiar iniciativas para esclarecer a população da importância do uso adequado de antibióticos, entrou em um esforço global para financiar linhas de pesquisa para o desenvolvimento de antibióticos com novos mecanismos de ação para combates os microrganismos que desenvolveram resistência.

“No Brasil e no mundo existem poucos mecanismos de atuação desses antibióticos. É uma questão que está na pauta dos principais organismos de pesquisa do mundo. Estamos trabalhando em conjunto com os Estados Unidos para um possível edital de pesquisa nessa área para fomentar a descoberta de novos mecanismos de ação dos antibióticos”, revela Fireman.

Se você está em tratamento com antibiótico, siga as recomendações do seu médico e tome a medicação por todo o tempo prescrito na receita.

Uso irracional de medicamentos – O uso inadequado de medicamentos, segundo dados da OMS, é responsável por mais de 10% das internações hospitalares em todo o mundo, anualmente. Ainda de acordo com a OMS, mais de 50% de todos os medicamentos são incorretamente prescritos, dispensados e vendidos, e mais de 50% dos pacientes usam incorretamente.

A Organização Mundial de Saúde lidera estratégias no âmbito global para o enfrentamento da resistência. O Brasil, como signatário da OMS, assumiu o compromisso de elaborar o seu plano de ação nacional até a 70ª Assembleia Mundial de Saúde. O plano de ação da Vigilância Sanitária em resistência aos antimicrobianos levou em consideração as recomendações feitas

O Plano Nacional brasileiro, que enfatiza a abordagem de “Saúde Única”, reafirma as diretrizes do Plano de Ação Global sobre resistência antimicrobiana e a articulação entre a OMS, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como balizadores na discussão desse tema pelos organismos das Nações Unidas.

Participam da elaboração do Plano, os ministérios da Saúde; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação; do Meio Ambiente; das Cidades; além do Conselho Nacional de Saúde; Anvisa e Funasa.