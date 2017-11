Casa Auxiliadora contemplará três clientes com a promoção: “Operação Reforma”

Ao todo, serão R$ 6 mil em materiais de construção mais um projeto de layout e paginação para um ambiente

CARATINGA– As melhores opções em acabamentos para a sua obra, consultoria personalizada e a oportunidade de concorrer a prêmios, esse é o diferencial da Casa Auxiliadora, que ainda conta com o serviço de táxi gratuito, facilidade de pagamento e financiamento. A empresa fortalece a cada ano os laços com os seus clientes e fornecedores; e com esse objetivo realiza a terceira edição da campanha “Operação Reforma”.

A promoção mais esperada do ano, que teve início na última quinta-feira (16) e segue até o dia 20 de março de 2018, está ainda melhor, trazendo mais prêmios. O sorteio contemplará três ganhadores, totalizando R$ 6.000 em prêmios: o primeiro lugar será de R$ 3.000 em materiais de construção e um projeto de layout e paginação de um ambiente à sua escolha; o segundo prêmio: R$ 2.000 em materiais de construção e o terceiro prêmio R$1.000 reais em materiais de construção. A entrega está prevista para 3 de abril de 2018.

A proprietária da Casa Auxiliadora, Sandra Silva Correa Côrtes, destaca o sucesso das campanhas anteriores, ressaltando que o momento da entrega das premiações representa sonhos realizados. “Pretendemos ficar mais próximos dos nossos clientes e oferecer várias promoções. Essa campanha é uma maneira de agradecermos aos clientes que nos prestigiam. O ganhador além do prêmio, terá a oportunidade de ser atendido pelo nosso serviço diferenciado, onde a nossa arquiteta irá desenvolver o projeto de layout e paginação de ambiente de sua escolha, para que a sua casa fique mais bonita, decorada e aconchegante. A Casa Auxiliadora em toda a sua trajetória torce, sonha e realiza junto com seus clientes”.

Para participar é simples: a cada R$ 100 em compras o cliente ganha um cupom para concorrer, que deve ser depositado na urna que está à disposição na loja. E para ficar ainda melhor, a Casa Auxiliadora, aproveitando as celebrações de fim de ano, oferecerá aos clientes promoções e ofertas imperdíveis, aliado às facilidades de pagamento e financiamento. “Os clientes têm aceitado bem essa campanha, temos tido apoio de vários patrocinadores. Não é uma campanha só da empresa, mas do que de fato é a Casa Auxiliadora, uma empresa comprometida com seus fornecedores e seus clientes”, enfatiza Sandra.

Sandra ressalta que é a hora de aproveitar, correr e comprar. “Durante a campanha, vamos lançar muitas promoções, toda semana uma promoção diferente. A Casa Auxiliadora investe na qualidade dos produtos, serviços e capacitação dos vendedores. A loja está com uma linha completa de produtos diferenciados e que valem a pena conferir”.