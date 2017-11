Faculdade Doctum de Caratinga realiza a 1ª Feira das Profissões

CARATINGA – A Faculdade Doctum realizou na última semana, dia 10 de novembro, a 1ª Feira das Profissões. O objetivo do evento foi apresentar aos alunos das escolas de Caratinga e região, que estão concluindo Ensino Médio, um momento de vivência e informação sobre as profissões que a Faculdade Doctum de Caratinga oferta.

A Feira das Profissões reuniu centenas de alunos da cidade de Caratinga e de cidades da região. Muitos alunos ao chegarem à Feira das Profissões ainda não se sentiam seguros o bastante para decidirem qual caminho profissional seguir, contudo, após vivenciar essa experiência, se identificaram e decidiram qual área profissional irão seguir. O estudante Pablo Lucas, da Escola Engenheiro Caldas, relatou: “ao chegar na Feira das Profissões, eu não sabia qual caminho profissional seguir, mas achei muito interessante e parabenizo as Faculdades Doctum por essa iniciativa, e acabei me identificando com o curso de Engenharia Elétrica, e pretendo ano que vem estar estudando aqui”.

Durante esse momento de interação, os alunos, futuros acadêmicos, puderam conversar e conhecer os coordenadores dos cursos oferecidos pela Faculdade Doctum e os diversos professores que estiveram presentes, além de vislumbrar os trabalhos de vários acadêmicos, que também estiveram envolvidos na realização da Feira.

O professor Alexandre Leitão, diretor de Relações Institucionais destacou “a Faculdade Doctum tem esse compromisso de trazer a sociedade, e com a Feira das Profissões, os alunos de Ensino Médio, são nossos convidados especiais, convidados a conhecer esse ambiente acadêmico de criação, de criatividade, de conhecimento de inovação. E os convidados especiais são alunos”.

“A ideia da Feira é justamente oportunizar para os estudantes de Caratinga e região, os conhecimentos sobre os cursos de ensino superior que nós ofertamos”, diz a coordenadora acadêmica, Giselle Dutra, e reforça: “Mais do que só mostrar os cursos é alimentar os sonhos desses estudantes, e dizer para eles que é possível construir uma carreira, que é possível realizar esse sonho de ser um profissional de qualidade, um profissional competente e ser feliz”.

Os alunos que visitaram a Feira das Profissões, além de todas as informações e conhecimento sobre os cursos, também vivenciaram um ambiente de descontração, onde registrar esse momento na cabine de fotos, juntamente com seus amigos. Durante o evento também foram sorteados diversos brindes, livros, vale-matrículas, bolsas de estudo, além de muita pipoca e algodão doce.