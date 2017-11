Curso de MBA em Gestão de Negócios e Pessoas do UNEC lança terceiro livro da série com artigos de estudantes e professores

CARATINGA – Escrever um artigo científico é uma das maneiras de revisar os conceitos aprendidos durante a vida acadêmica. Com o objetivo de incentivar essa prática, o curso de MBA em Gestão de Negócios e Pessoas do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) promove, há três anos, a publicação de livros da série “Fragmentos de Marketing”. O mais recente exemplar foi lançado no último dia 08, no auditório Celso Simões Caldeira, em noite de autógrafos com a presença dos autores, seus familiares e amigos, e dos membros da Academia Caratinguense de Letras (ACL) e da Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas (AMLM).

A série literária é uma iniciativa do professor Eugênio Maria Gomes, pró-reitor de Administração do UNEC. Ele leciona a disciplina de Marketing Estratégico no MBA e organiza textos escritos por alunos e professores do curso, além de profissionais convidados. “Foram 27 autores, a maioria escrevendo pela primeira vez. Escrever um artigo sobre um assunto como marketing é algo que obriga o escritor a pesquisar, a estudar e produzir mais. Isso, de certa forma, colabora muito com a formação do profissional formado conosco no MBA. É também uma responsabilidade que ele assume de socializar o conhecimento adquirido com as pessoas”, explica o professor.

Cristiane Martins, fisioterapeuta e aluna do MBA, é um dos exemplos que confirmam a ideia de que compor o artigo leva à revisão dos conteúdos da sala de aula. Ela escreveu sobre o marketing aplicado a clínicas e consultórios, e concluiu que o maior desafio é conjugar as necessidades do mercado com as exigências legais e éticas dos conselhos de classe profissional da área da saúde. “Hoje o marketing nessa área está um pouco perdido. Os conselhos estaduais e federais preconizam estatutos que nem sempre são seguidos à risca. Isso nos leva a crer que existe uma carência de profissionais com formação nessa área para assessorar e prestar consultoria de marketing. É uma oportunidade para ampliar horizontes”, destaca.

O coordenador do MBA em Gestão de Negócios e Pessoas, professor José Carlos Moreira, avalia o lançamento de mais um volume da série literária “Fragmentos de Marketing” como demonstração do fortalecimento do curso ao longo de seus 10 anos de existência. “Nós criamos vários valores nesse tempo. Pelo terceiro ano os alunos têm a oportunidade de escrever um artigo ao final do curso, mostrando o que mais gostaram dentro do que aprenderam”, afirma. “Estamos abrindo mais uma turma agora em novembro, já formada. Aqueles que quiserem conhecer o MBA podem procurar o Centro de Assessoria Empresarial (CAE) pessoalmente na Avenida Moacyr de Mattos ou pelo telefone 3322-7988”, informa José Carlos Moreira.