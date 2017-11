Ação solidária da Apae

Será sorteada uma motocicleta CG 160. Cartelas estão disponíveis pelo valor de R$ 7

CARATINGA– A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) realiza no dia 16 de dezembro uma ação solidária, com o sorteio de uma motocicleta CG 160 Start. As cartelas estão disponíveis pelo valor de R$ 7 e podem ser adquiridas diretamente com funcionários da instituição.

Miguel Bonifácio, vice-presidente da Apae, destaca a importância da promoção de eventos para proporcionar o custeio de despesas extras da Apae. “Necessitamos de fazer esses eventos, porque todos os nossos convênios são de 12 meses e funcionários têm 13 meses no ano, se tem o décimo terceiro. E fora os gastos excepcionais que temos, que não são cobertos no convênio. Qualquer gasto extra que a gente tiver que fazer aqui na Apae é por nossa conta. Os convênios que conseguimos são para manutenção e custeio do que já existe. Se tem que fazer alguma reforma, ampliação, se a gente pretende ofertar para os nossos alunos algum outro serviço extra, ele é pago pela Apae. Não conseguimos ter um financiamento do governo, seja federal, estadual ou municipal, de urgência. Nossos colaboradores que fazem a doação mensal, bimestral ou anual, essa renda também já é toda mais ou menos destinada. Então qualquer evento é para complementar o que oferecemos aos nossos alunos, nossos atendidos”.

Atualmente, a Apae atende a 400 alunos e se esforça para manter os serviços, apesar das dificuldades. A ajuda da população é fundamental e ela pode acompanhar as ações que são desenvolvidas, através das redes sociais. “O estado está com sérios problemas financeiras, consequentemente, vem por trás disso os municípios. O Governo Federal não temos tem nenhum convênio direto. Sempre vem através do estado ou município. Às vezes não chega. Então novamente queremos contar com a comunidade caratinguense para ter uma renda extra, que já está destinada. Para nos apoiar como sempre nos apoiou, graças a Deus temos tido muito boa receptividade das nossas promoções aqui em Caratinga. Acredito pelo fato de a Apae ser muito transparente, todas as rendas de eventos, os relatórios, são publicados no site e na página do Facebook, para que toda a população tenha acesso, bem como refazemos o convite que compareçam. Venham ver o que a Apae faz, vai ser muito bem recebido, mostrado às pessoas o que efetivamente fazemos com o dinheiro”.

O prêmio será sorteado no dia 16 de dezembro, pelos quatro últimos algarismos do 1° prêmio da loteria federal. A motocicleta tem a cor vermelha, painel digital, partida elétrica, três anos de garantia e sete trocas de óleo gratuitas. “É um sorteio absolutamente dentro da legalidade e transparência. Um bom presente de final de ano”, finaliza Miguel.