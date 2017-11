Centro de Reabilitação FUNEC recebe doação do Lions Clube Caratinga Itaúna

CARATINGA – Na última terça-feira (14), o Lions Clube Caratinga Itaúna se reuniu com representantes do Centro de Reabilitação FUNEC para realizar a entrega de uma doação. O encontro, acontecido no Centro de Assistência à Saúde UNEC (CASU), selou uma parceria entre as duas instituições.

De acordo com a presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Clotilde Junqueira, a ideia da doação veio depois de dois membros da FUNEC se apresentarem numa reunião do clube de serviços. “O Humberto Bomfim, agrônomo que atua no Centro de Reabilitação, é filho de um companheiro leão. Ele nos procurou com a ideia de mostrar, junto com o psicólogo Edcarlos Freitas, toda a estrutura e os atendimentos que eles oferecem”, relata.

Inicialmente, os leões haviam pensado em fazer uma espécie de apadrinhamento, mas a ideia de arrecadar doações em campanha teve adesão maior. “Fizemos um bazar e parte da renda foi revertida para o Centro de Reabilitação. Acredito que outras associações e clubes de serviços deveriam conhecer e ajudar o trabalho deles também”, destaca a presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna.

Para os representantes do Centro de Reabilitação FUNEC, a doação vem em boa hora, porque o local demanda alguns cuidados. “Nós atendemos muitas pessoas, desde crianças até idosos, que não têm condição de financiar um tratamento. Temos uma equipe bem preparada, uma estrutura de excelência, mas passamos por uma defasagem na questão da verba. Estamos muito felizes com essa parceria porque sabemos da seriedade do Lions e agora estamos de mãos dadas”, conta Edcarlos Freitas.