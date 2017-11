Doctum Realiza 11ª edição do Ateliê Científico

CARATINGA – Nessa terça-feira (14), aconteceu na Faculdade Doctum de Caratinga, mais uma edição do Ateliê Científico. O evento contou com a apresentação de mais de 80 projetos nas modalidades: Paper; Artigos Científicos; Resenha Crítica e Resumo expandido. Alunos de todos os cursos de graduação (Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Serviço Social e Teologia), tiveram oportunidade de expor seus trabalhos.

As apresentações dos trabalhos aconteceram no pátio principal da Faculdade Doctum e em algumas salas de aula, onde os alunos expositores se apresentaram e foram avaliados pelos professores direcionados.

O coordenador de pesquisa da Faculdade Doctum de Caratinga, professor Rodolfo Assis, é o responsável pela realização desse evento. Semestralmente, são reunidos os trabalhos apresentados, em um caderno de resumos, que dá publicidade e registra o evento. O professor Rodolfo Assis juntamente com a coordenadora acadêmica, Giselle Dutra e os coordenadores dos cursos: Carlos Bitencourt (Administração), Elisangela Ferreira; (Arquitetura e Urbanismo, Sílvia Martins (Ciências Contábeis), Fabrícia Píres (Ciência da Computação), Oscar Alexandre (Direito), João Moreira (Engenharia Civil), Joildo (Engenharia Elétrica), Lívia Fernandes (Serviço Social) e Jaelson Gomes (Teologia), foram de grande importância para a realização do Ateliê Científico.

Professor Rodolfo Assis diz: “Esse foi nosso 11º Ateliê, e nós tivemos mais de 80 trabalhos sendo apresentados na unidade de Caratinga e recebemos a visita de alunos da unidade de Ipatinga, que vieram prestigiar nosso Ateliê. Nós tivemos também um caderno de resumos, que registra isso, e dá publicidade e formaliza a publicação no evento da unidade. Existe registro dessa publicação no IBICT – Instituto Brasileiro de Informação Ciências e Tecnologia. No final nós percebemos um engajamento da equipe de gestão, especialmente por parte dos professores e dos alunos que levaram o trabalho adiante. Então nós ficamos muito satisfeitos. E a partir desse Ateliê e dos próximos, a expectativa é que os trabalhos melhorem cada vez mais, e permitam aos nossos alunos compreender as necessidades do mercado e as necessidades de um profissional completamente autônomo, habilidoso e preparado para lidar com novas questões”.

O Ateliê Científico é parte de intensa atividade de pesquisa que os acadêmicos da Rede Doctum realizam todos os semestres. Segundo a coordenadora Acadêmica da Faculdade Doctum de Caratinga, Giselle Dutra, os alunos se envolvem com seus projetos, produzem conteúdo, são protagonistas do aprender. “Os trabalhos apresentados no segundo semestre de 2017, mais uma vez, atestam a qualidade dos Cursos da Faculdade Doctum de Caratinga, graças à imersão de alunos e professores. O Ateliê Científico é a uma festa de conhecimento, a celebração do aprendizado”.

O aluno Leonardo 8º período de Engenharia Elétrica assim avaliou o evento: “Participar do Ateliê Científico foi muito gratificante, esse semestre apresentamos um trabalho sobre a automação de um processo de beneficiação do café ao qual toda a nossa turma tem se empenhado, o meu grupo estava responsável pela etapa da moagem dos grãos ao qual levamos ao conhecimento dos demais que foram ao ateliê com êxito. O Ateliê é um evento que trouxe e traz um enriquecimento muito grande para a minha formação acadêmica. No geral todos nós alunos da Doctum estamos de parabéns pelos projetos apresentados. O Ateliê é um momento que temos a oportunidade de conhecer os trabalhos dos outros, de outros cursos e isso é muito legal. Fiquei muito satisfeito e aprendi muito com esse evento”.