Situação do piso da Praça Cesário Alvim desagrada populares

Prefeitura afirma que pedras portuguesas serão recolocadas nas próximas semanas. Conselho de Patrimônio Cultural estabelecerá diretrizes para o uso da Praça

CARATINGA- Muitos leitores têm entrado em contato com o DIÁRIO DE CARATINGA para chamar a atenção sobre a situação do piso da Praça Cesário Alvim. “Para quem tem dificuldade de locomoção, um idoso ou até mesmo um deficiente físico fica praticamente impossível transitar”, disse uma pessoa que preferiu chamar atenção para a segurança. Outro destacou o valor histórico e cultural: “A beleza da nossa Praça, além das palmeiras, são essas pedras portuguesas. Do jeito que está perde as suas características”, afirmou outro.

A Reportagem esteve no local e registrou algumas imagens. Em vários pontos o piso, em pedra portuguesa, apresenta perda de materiais, descaracterização das figuras decorativas que o compõem e afundamentos. Quando obras são realizadas, o piso não é retomado ao seu estado original. Por exemplo, onde houve a supressão de palmeiras.

Aos poucos, o local, que é considerado patrimônio histórico de Caratinga, vem se deteriorando. Recentemente, o problema enfrentado foi em relação aos andarilhos, que começaram a se aglomerar nos canteiros. Após um intenso trabalho conjunto, ofertando ainda serviços sociais a estas pessoas, o espaço começou a ser restaurado novamente. Outra questão é o acúmulo de produtos comercializados e outros materiais diversos depositados na Praça.

PROJETOS

Em junho do ano passado, estudo técnico elaborado detectou, dentre outros pontos importantes da Praça, que os elementos vegetais, em geral, não possuem harmonia estética entre si. “Percebe-se que estes foram sendo cultivados sem respeitar um projeto inicial, denotando intervenções diversas que acabaram por gerar um ‘emaranhado’ desconforme de componentes paisagísticos. Gramíneas, herbáceas e arbustos muitas vezes concorrem entre si e até mesmo estão cultivados em locais impróprios para o seu desenvolvimento normal. Algumas árvores, além de possuírem desconformidade estética com o conjunto, devem passar por análise biológica por aparentarem estar em estado de deterioração”.

A verificação ainda detectou que a maioria dos monumentos contidos na praça está em estado de abandono, deterioração e “precário sistema de drenagem para águas pluviais”. Além disso, “as rampas de acessibilidade não seguem as normas da ABNT” e na margem aos fundos da Catedral, o traçado original da Praça foi “descaracterizado havendo um acréscimo ao mesmo para oferecer um “platô” para estacionamento de viatura policial”.

Outros problemas identificados foram os sistemas elétricos, hidráulicos e de drenagem pluvial, que estão “obsoletos, inexistem ou apresentam desconformidade com o conjunto e com as atuais demandas de uso deste equipamento urbano, como também demandas ambientais e de matrizes energéticas que atualmente se impõem a toda a sociedade”.

O material foi elaborado para que a Prefeitura de Caratinga abrisse um processo de licitação para elaboração de projeto arquitetônico, que chegou a ser apresentando, no entanto, não saiu do papel por ter sido considerado “futurista” à época. Agora, a empresa vencedora está apresentando revisões deste projeto ao Conselho Municipal de Patrimônio Cultural (Compac), que tem tido como uma de suas prioridades a conservação da Praça.

Há um conflito em relação ao uso da Cesário Alvim e intervenções que são permitidas no local. Segundo apurado pela reportagem, o Conselho deve se reunir na próxima segunda-feira (20) para deliberar sobre estas questões. O documento elaborado será entregue ao prefeito, para que assine um decreto de regulamentação.

PREFEITURA

O DIÁRIO entrou em contato com a Prefeitura de Caratinga para saber quais providências o Executivo pretende para recuperação da Praça.

Em resposta, a Prefeitura afirmou que as pedras portuguesas, “que se soltaram ao longo do tempo” serão recolocadas nas próximas semanas, já pensando na decoração de natal. “As duas palmeiras que não se adaptaram ao clima de Caratinga e morreram serão substituídas pela empresa, sem nenhum custo adicional ao município”.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também destacou que deu início no mês de setembro à revitalização do jardim. “Centenas de flores e dezenas de mudas de árvores foram plantadas no local, resgatando a beleza da Praça Cesário Alvim. A Prefeitura também fará a revitalização da iluminação, beneficiando as pessoas que utilizam a praça como caminhada e outras ações de lazer”.