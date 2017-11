Kombi recuperada no córrego do Lage

DA REDAÇÃO – Uma Kombi foi recuperada pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (16). O veículo foi encontrado no córrego do Lage, zona rural de Caratinga. Jose Geraldo Machado, 37 anos, acabou detido suspeito de receptação.

Os militares foram informados que havia uma Kombi na região do córrego do Lage e que o carro seria produto de crime. Uma equipe da PM foi até o local e encontrou o veículo nos fundos da casa de José Geraldo. Os militares fizeram consulta ao Sistema Integrado de Defesa Social e constaram que o realmente havia queixa de furto/roubo do veículo.

José Geraldo disse ser o dono da Kombi e apresentou documentação do ano de 2012, que foi recolhida. O suspeito alegou que comprou o veículo de seu cunhado Claudinei Pereira dos Santos e que pagou R$ 4.500,00 e que essa transação ocorreu há seis meses. José Geraldo acrescentou que seu cunhado tinha adquirido a Kombi de um homem chamado José Antônio, que foi encontrado e disse que vendeu o veículo por 5 mil reais. Já Claudinei não foi encontrado.

A Kombi foi recolhida ao pátio credenciado enquanto os envolvidos foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.