18 buchas de maconha apreendidas na Vila Valentim

CARATINGA – Na noite desta quinta-feira (16), a Polícia Militar apreendeu 18 buchas de maconha na Vila Valentim. Um homem, 38 anos, acabou detido suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

A PM recebeu denúncia anônima relatando que um indivíduo estaria traficando drogas na Vila Valentim. Uma guarnição foi até o local e abordou o denunciado. Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. O suspeito alegou estar naquele local para encontrar sua namorada.

Os militares fizeram varredura e localizaram uma sacola contendo 18 buchas de maconha dentro do buraco de um muro. No entanto, o suspeito negou lhe pertencer o entorpecente encontrado. Os policiais foram até a casa do suspeito, mas também nada de ilícito foi apreendido.

A droga foi recolhida enquanto o suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.