NOVEMBRO AZUL

Centenas de exames feitos por homens de Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste, através da Secretaria Municipal de Saúde, e em parceria com o Lab’s Laboratório, realizou, na manhã de ontem um trabalho com os homens santa-barbarenses, voltado para a Prevenção e Combate ao Câncer de Próstata. Ao todo, foram realizados, 230 exames de PSA, que identifica a presença de células cancerígenas no organismo masculino.

A secretária Municipal de Saúde, Emiliana Lopes, disse que a equipe coordenada por ela trabalha com o objetivo de alcançar um número ainda maior de atendidos. Emiliana ressaltou que quem tem idade acima de 40 anos e ainda não realizou o exame, “pode procurar o PSF ao qual pertence e solicitar o pedido diretamente com a equipe médica responsável”.

Para a secretária, a ação conjunta de toda a equipe da Secretaria de Saúde tem sido fundamental para conscientizar a população sobre a importância das ações preventivas na qualidade de vida dos moradores do município. Ela disse ainda ter ficado muito feliz com a grande participação popular nesse evento.

A prefeita Wilma Pereira parabenizou toda a equipe da Secretaria de Saúde, “que se empenhou e se dedicou para que fosse possível promover esse brilhante trabalho”. Para Wilma, a parceria firmada entre o município e o Lab’s Laboratório foi fundamental para que essas centenas de pessoas fossem beneficiadas com a realização dos exames. “É com muita dedicação que desenvolvemos nosso trabalho em Santa Bárbara do Leste e trazer benefícios para todos os moradores é um compromisso que sempre honramos através da Secretaria Municipal de Saúde e de todas as demais Secretarias vinculadas à administração”, concluiu a prefeita.