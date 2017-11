Marli F. lança seu segundo livro

Evento acontece neste sábado (18), em Dom Cavati

DOM CAVATI – “A face da flor – A voz de um coração poeta” é o segundo livro de poesias de Marli F. e será lançado amanhã, às 18h, na Escola Estadual Professora Ilma de Lana Emerique Caldeira, na Rua José Santana, 32, Centro de Dom Cavati.

O novo livro da poetisa compreende 87 poemas inspirados na simplicidade do cotidiano, valorizando as sutilezas, despertando a curiosidade, o valor pela observação e a importância da reflexão como instrumento de compreensão do mundo. Essa característica de encantamento com a simplicidade das coisas foi traduzido com sensibilidade para a capa do novo livro. “Eu elaborei a ideia, enviei à editora e Joana Geraldes ilustrou a capa. Ela é inspirada na leveza de se emocionar com as coisas simples do nosso dia-a-dia”, conta Marli.

A paixão pelas palavras vem de muito tempo, quando ainda criança onde tinha uma história sendo contada, desde as conversas da mãe com uma comadre, ou os causos e histórias de tradição oral contadas pelo pai, lá estava a menina de olhos, coração e ouvidos bem abertos. “Cada um tem um jeito próprio de contar suas histórias, encontrei na linguagem poética a minha maneira de fazer isso. Foi também a maneira que encontrei de agradecer as pessoas que fazem parte da minha história de superação”, enfatiza Marli.

Com uma produção sensível e abundante, além dos livros “Fase poética – Um olhar doce pela vida” (Chiado, 2014) e “A face da flor – A voz de um coração poeta” (Chiado, 2017), Marli F. já teve seus poemas selecionados para diversas coletâneas: Antologia Paulista de Poesia Contemporânea (Chiado, 2014) com o poema “Raio de sol”; Poesia Brasileira Contemporânea (Chiado, 2017) com o poema “Crepúsculo”; Sarau Brasil (Vivara, 2016) com o poema “Caos”; Prêmio Poesia Livre (Vivara, 2017) com o poema “A rede”; e Sarau Brasil (Vivara, 2017) com o poema “Quando o mundo acaba”.

A exemplo de seu primeiro livro, “A face da flor – A voz de um coração poeta” também foi lançado pela Chiado, editora de renome internacional, com sede em Lisboa, e será distribuído no Brasil e em Portugal.

No evento de lançamento, que conta a presença da autora numa noite de autógrafos, os livros estarão expostos e também podem ser encontrados no site da Chiado Editora (www.chiadoeditora.com).

Serviço:

Evento: Lançamento de “A face da flor”

Dia: 18/10 – Sábado

Horário: 18h00

Local: Escola Estadual Professora Ilma de Lana Emerique Caldeira

Endereço: Rua José Santana, nº 32, Centro, Dom Cavati