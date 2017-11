Campanha do ‘Quita Fácil’ da Caixa chega ao leste de Minas

DA REDAÇÃO – A Caixa Econômica Federal está lançando a campanha Quita Fácil, ação especial desenvolvida para levar aos clientes que possuem crédito em atraso, ou que estejam com dificuldade de pagamento dos compromissos financeiros assumidos com a instituição.

A campanha estará vigente até 28 de dezembro de 2017 em todo o território nacional e os clientes poderão receber atendimento por meio das agências, por meio do telefone 0800 726 8068 (opção 8) e por meio do site www.negociardividas.caixa.gov.br.

Os clientes também poderão ser contatados por empresas de recuperação de crédito, contratadas pela Caixa, além de SMS e outras formas de comunicação que têm como objetivo divulgar as alternativas negociais disponíveis, levando ao cliente a oportunidade de ajustar seu fluxo financeiro, regularizar pendências em cadastros restritivos e poder voltar ao mercado de crédito – em especial nesse momento onde se vislumbra melhoria de cenário econômico para os próximos meses.

Até o dia 28 de dezembro, os clientes poderão receber atendimento nas agências da Caixa e demais canais de atendimento eletrônico, site e por telefone.

“O número de clientes atendidos em cada região é bastante diversificado e ressaltamos que todas as equipes da CAIXA, em todo o Brasil, se encontram preparadas para o atendimento”, informa a instituição.

A CAMPANHA

A campanha Quita Fácil busca proporcionar aos clientes oportunidade para pagar os atrasos, fazer acordos e renegociação para pagamento à vista ou parcelado, aproveitando esta época do ano em que aumenta a contratação de empregos temporários e ocorre o recebimento do 13º salário.

As alternativas negociais variam conforme a situação de cada contrato e tipo de operação de crédito. Temos sempre uma condição especial para apoiar o cliente na regularização de sua dívida, tais como:

– Unificar diferentes tipos de dívida em um único contrato com maior prazo e menor prestação;

– Receber desconto sobre o valor da dívida para pagar à vista;

– Usar o Saldo de FGTS do próprio cliente para pagar parte da prestação mensal do financiamento imobiliário, inclusive atrasadas.

Segundo a Caixa, para dívidas com atraso superior a um ano, os descontos são significativos no caso em que o cliente liquide o contrato à vista.

O percentual de desconto depende do tipo de dívida, quantidade de dias em atraso e garantias dos contratos, por isso os clientes precisam ir até uma agência da Caixa, entrar no site www.negociardividas.caixa.gov.br ou ligar para o telefone 0800 726 8068 para saber quais as condições possíveis para cada contrato.

A Caixa possui a menor inadimplência dentre os grandes bancos brasileiros e, ainda assim, está envidando todos os esforços para apresentar aos clientes condições que permitam o equacionamento de seus débitos. “Assim, a Campanha Quita Fácil busca contribuir para o resgate da capacidade financeira do cliente, a segurança e o bom funcionamento da relação bancária e de consumo, além do progressivo aprimoramento da qualidade de nossos serviços”, diz nota emitida pela Caixa.