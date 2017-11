Adolescentes são procurados por homicídio em São Cândido

CARATINGA – A Polícia Militar procura por dois adolescentes acusados de matar Carlos Diego Lenschow, 24 anos. O crime aconteceu na noite dessa quarta-feira (15) na rua da Jaca, São Cândido, distrito de Caratinga. A causa do homicídio seria uma arma que estava de posse da vítima e os menores queriam reavê-la.

A PM recebeu ligação informando que havia um homem baleado na rua da Jaca. Segundo a ligação, a vítima levou um tiro no rosto e sangrava muito, “parecendo estar morta”. O mesmo denunciante também contou quem seriam os autores do crime. Uma equipe da PM foi até o local e encontrou a vítima já morta.

Após o trabalho da Perícia Técnica da Polícia Civil, o corpo foi liberado para o serviço funerário.

MOTIVAÇÃO

A esposa da vítima confirmou que Carlos estava envolvido com o tráfico de drogas e que os suspeitos seriam ‘clientes’ de seu marido. A mulher contou que os menores pararam Carlos na porta de casa e deram um tiro nele. Segundo ela, a Polícia Militar realizou operação em São Cândido quando um indivíduo conhecido por ‘Maluquinho’ acabou preso, mas ele escondeu um revólver num pé de manga e tal arma estaria com seu marido ou com outro homem, já identificado.

A mulher acrescentou que os adolescentes vinham cobrando a devolução da arma e como o revólver não foi entregue, foram até sua casa e após pequena discussão, mataram o seu marido. Ela disse ainda quem foi que efetuou o disparo, sendo um menor de 16 anos.

Os militares fizeram rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.