Padrasto é acusado de espancar enteada de 10 anos

PIEDADE DE CARATINGA – Rafael Carlos Delfino Severino, 18 anos, foi preso na tarde de ontem em Piedade de Caratinga, acusado de espancar a enteada de apenas 10 anos.

A presidente do Conselho Tutelar de Piedade de Caratinga, Ana Ivina Santos Bento, contou que há alguns meses foi acionada pela escola onde menina estuda. O Conselho Tutelar recebeu informações que a criança estava com marcas de “chupões” no pescoço e quando os conselheiros estiveram em sua casa, notaram que a mãe e o padrasto também tinham as mesmas marcas. Na época foi feito um boletim de ocorrência pela Polícia Militar e a família começou a ser acompanhada pelo Conselho.

Ontem por volta de meio-dia, a escola voltou a chamar o Conselho Tutelar e informou que a menina havia contado para uma colega que tinha sido agredida pelo padrasto. Os conselheiros estiveram na casa da criança e a encontraram com várias marcas de agressão pelo corpo e então chamaram a polícia. “Os irmãos também já foram agredidos, a mãe disse que a filha havia caído de bicicleta, que o padrasto é bom para ela, e que a criança que faz bagunça. Ela é uma senhora de 40 anos e se apaixonou pelo rapaz de 18 anos, e não vê a situação dentro de casa”, contou a conselheira.

A menina contou que o padrasto a ameaçou e disse que a mataria se ela contasse alguém. O Conselho está tentando de retirar as crianças do núcleo familiar. O médico do posto de saúde de Piedade de Caratinga constatou espancamento.

Segundo o sargento Souza Júnior, a mãe foi indagada do motivo de não acionar PM no momento das agressões, mas ela alegou que pelo fato de morar na zona rural não tinha condições de se comunicar e ainda explicou que tentou intervir, mas não conseguiu evitar.

Rafael foi autuado por lesão corporal, ameaça e maus tratos. Em conversa com a reportagem, ele assumiu que bateu na menina porque ela não quis buscar lenha quando ele mandou. “Ela ficou falando que não buscaria a lenha, peguei o facão, cortei um pedaço de cano e bati, mas estou arrependido. Espero sair daqui e não fazer mais”, disse Rafael, negando que tenha batido outras vezes na menina.