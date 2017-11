Testemunhas de Jeová promovem Assembleia em Piedade de Caratinga

“Não desista de obedecer à lei do Cristo!” é o tema do evento

DA REDAÇÃO – A cidade de Piedade de Caratinga sediará a Assembleia de Circuito das Testemunhas de Jeová. O evento religioso acontecerá no próximo sábado (18), com início previsto para as 9h40. O encerramento está marcado para as 15h55. “Não desista de obedecer à lei do Cristo!” é o tema da assembleia.

Segundo a organização, a programação dará atenção ao exemplo de Cristo contido na Bíblia, “e quem estiver presente, descobrirá como seguir este exemplo pode ser benéfico para nós”.

A assembleia ocorrerá no ginásio poliesportivo Antônio Sabino Sobrinho, na Rua Frei Arcanjo, 370, Piedade de Caratinga. A entrada é grátis e não se fazem coletas.

PROGRAMAÇÃO

9h40 – Música

9h50 – Cântico 17 e oração

10h – O que é a lei do Cristo?

10h15 – Obedeça à lei do Cristo mesmo quando ninguém está vendo você

10h30 – Obedeça à lei do Cristo na pregação

10h55 – Cântico 70 e anúncios

11h05 – Por que a lei do Cristo é superior?

11h35 – Dedicação e batismo

12h05 – Cântico 51

13h30 – Música

13h30 – Cântico 76

13h35 – Experiências

13h45 – Resumo de A Sentinela

14h15 – Como obedecer à lei do Cristo na família

14h30 – Como obedecer à lei do Cristo na escola

14h45 – Cântico 35 e anúncios

14h55 – Amém uns aos outros, como Jesus amou vocês

15h55 – Cântico 13 e oração.