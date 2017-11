13º salário dos servidores do município de Piedade de Caratinga já está pago

DA REDAÇÃO– O Governo Municipal de Piedade de Caratinga antecipou o pagamento do 13º salário integral de seus servidores. O pagamento foi depositado na segunda-feira (13) e estava programado para o próximo dia 20 de dezembro. “Com isso, Piedade de Caratinga sai na frente em toda a região pagando o benefício e a economia local tende a viver um aquecimento já aguardado pelos comerciantes da região”, disse o prefeito Edinilson Lopes (PMDB).

“Mesmo em meio a grave crise econômica e queda na arrecadação a atual gestão vem honrando a folha de pagamento dos servidores, assim como a antecipação do 13º salário. O governo Municipal mostra a organização de uma gestão equilibrada, uma boa notícia para que nosso funcionário possa antecipar suas compras para as festividades de final de ano”, afirmou o prefeito Edinilson Lopes.

A antecipação do 13º é importante também para a economia local e para as finanças pessoais. O funcionário José Carlos de Souza, motorista, diz que este reforço no orçamento normalmente já faz parte do planejamento dos servidores, que assim decidem o melhor uso a ser dado ao dinheiro. “Essa antecipação vem em boa hora”, avalia o servidor.

“Se for para pagar dívidas, é importante que o servidor priorize aquelas que cobram juros maiores, como cartão de crédito e cheque especial”, orienta o prefeito. “Se for comprar um bem, o mais indicado é fazer o pagamento à vista e com desconto; já quem for poupar precisa organizar uma aplicação para o dinheiro render até ser utilizado”, foram as dicas do prefeito, Edinilson Lopes, a todos os funcionários.