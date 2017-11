Caratinga recebe apresentação teatral e lançamento de dois livros em noite cultural

Na próxima terça-feira (21), literatura e arte se unem em uma noite especial. Eugênio Maria Gomes lança mais dois livros e uma peça de teatro infantil também será apresentada no evento

CARATINGA– Na próxima semana, o escritor Eugênio Maria Gomes lança mais dois livros: “Sem Data de Validade – Volume 3” e “Gabi, Gabriela, Tem Espaguete na Panela! – Volume 3”. Na mesma noite, Caratinga recebe a peça “O Flautista de Hamelin”, uma produção infantil da Cia. Mega-Cena de Teatro, de Governador Valadares. Uma oportunidade em que a arte e a cultura serão protagonistas em nossa cidade.

“No evento vou lançar duas obras, uma infantil e uma de crônicas. A infantil é uma sequência da série “Maria contando histórias” que iniciei há dois anos e agora estou lançando o terceiro livro, trazendo a história da Gabi que só quer mamadeira. Ela vai conhecer o espaguete, e eu aproveito para contar um pouco da história do macarrão, da sua chegada ao Brasil e como o brasileiro começou a gostar dessa massa. O outro livro é o “Sem Data de Validade”. É o terceiro volume de uma sequência de crônicas que a gente considera como atemporais. À medida que o tempo passa, você consegue se localizar ou localizar alguma coisa dentro do contexto da crônica. Então são duas obras inteirando a 35ª obra organizada ou escrita por mim em uma noite de muita alegria. Teremos festa, música, teatro, uma festa bem bacana para a literatura e para o livro”, explicou o escritor Eugênio Maria Gomes.

O evento acontece no dia 21 de novembro, a partir das 21h, no Auditório Prof. Celso Simões Caldeira, no Campus I do UNEC, com a participação do Coral da Escola Estadual Menino Jesus de Praga e da cantora Lorena Soares. A entrada é franca.

A obra “Sem Data de Validade” é o terceiro volume de uma série de crônicas que começou em 2015. O lançamento teve o prefácio escrito pela jornalista Fernanda Freitas. Ela conta que foi uma experiência especial por ser a primeira vez que prefaciou um livro, além de ter sido uma honra e uma satisfação muito grande receber esse convite do professor Eugênio. “Há três anos eu voltei pra Caratinga e passei a admirar, apreciar e ser uma leitora das obras do Eugênio. Quando ele me chamou para fazer o prefácio do “Sem Data de Validade” e me mandou aquele material com as crônicas que inclusive exibimos no quadro “Crônicas do Cotidiano” no TJS, eu achei incrível. Para mim foi uma grande satisfação e eu espero ter correspondido”, comentou.

Eugênio falou um pouco sobre sua trajetória como escritor: “Eu escrevo basicamente coisas do cotidiano. Sou essencialmente um cronista, mas já escrevi a biografia do Monsenhor Raul, por exemplo, escrevo livros da área técnica, livros de grandes editoras na área da Administração também. Resolvi escrever livros infantis porque quem tem netos, não tem jeito. Você tem que contar histórias. E eu já tenho três netos, graças a Deus, e a Maria, uma das minhas netas, é minha fonte inspiradora para contar essas histórias da série”.

A PEÇA DE TEATRO

O conto alemão “O Flautista de Hamelin” foi escrito de 1284, e já foi adaptado para o teatro inúmeras vezes. A história original fala sobre uma cidade infestada por ratos. Um flautista, vestido com roupas coloridas, teria chegado ao local e conseguido exterminar a praga com sua música, mas não sendo recompensado com as moedas de ouro prometidas, usou sua flauta para enfeitiçar as crianças. Ele levou todas embora, deixando a cidade mergulhada em mistério para sempre.

O espetáculo que será exibido no evento é uma adaptação feita pela Cia. Mega-Cena de Teatro, e já percorreu várias cidades do Vale do Aço acumulando em suas apresentações um público de mais de quatro mil pessoas, entre crianças e adultos. A obra clássica é dos Irmãos Grimm e a adaptação tem na direção o ator Antonio Amaro Alves que também participa do elenco. Ele já foi entrevistado no programa “Começo de Conversa” da UNEC TV, apresentado pelo professor Eugênio Maria Gomes.