Magistrado Consuelo Silveira Neto será homenageado com medalha Ruy Gouthier

DA REDAÇÃO – A Corregedoria-Geral de Justiça divulgou a relação dos nomes com os 36 agraciados que vão receber a Medalha de Mérito Desembargador Ruy Gouthier de Vilhena. A cerimônia oficial que vai homenagear profissionais que prestaram relevantes serviços à Corregedoria e à Justiça de Primeira Instância será no dia 17 de novembro, às 18h, no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. Integram a lista desembargadores, juízes, procurador de Justiça, defensor público, delegado de polícia, advogado, oficial de registro, tabelião e servidores do Poder Judiciário de seis regiões de atuação da Corregedoria e dos serviços notariais e de registro do Estado. O magistrado Consuelo Silveira Neto, juiz de Direito da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais e diretor do Foro da Comarca de Caratinga, está entre os homenageados.

A comissão especial encarregada de escolher os agraciados, presidida pelo corregedor-geral de justiça, desembargador André Leite Praça, decidiu prestar homenagem póstuma à juíza de Belo Horizonte, Andrea de Souza Foureaux Benfica, falecida em 2017.

Na mesma data do evento, será inaugurada, ainda, a foto do magistrado de Belo Horizonte e juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Rui de Almeida Magalhães, na Galeria de Retratos dos Magistrados que exerceram a função de juízes diretores do Foro da capital. O juiz atuou na função em 2016.

Os fatores que contribuíram para eleger os agraciados foram, de forma prioritária, abnegação, antiguidade, dedicação, dinamismo, eficiência, presteza e produtividade no cumprimento dos deveres funcionais e ainda, em alguns casos, trabalhos de relevância e integração com as ações e os projetos da Corregedoria.

A medalha foi criada pela Portaria 75, de 25 de novembro de 1986. O desembargador André Leite Praça ressaltou adequações que foram feitas no regulamento para tornar “a comenda mais austera e restrita, condizente com os tempos atuais e, principalmente, para propiciar uma maior valorização dos agraciados”.

Após a entrega das medalhas, todos os agraciados poderão receber familiares e amigos no pátio interno do Fórum Lafayette, ao som de espetáculo dos músicos Fernanda Valadares e André Furtado, que vão apresentar um repertório com sucessos nacionais e internacionais.

O HOMENAGEADO

Natural de Miraí, na Zona da Mata mineira, formou-se em Direito no ano de 2000, na cidade de Juiz de Fora. Lá deu início à sua vida profissional como advogado em um escritório e ainda teve a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Defesa Social enquanto estudante.

Depois de formado, no ano de 2002, entrou para os quadros do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foi aprovado no concurso da magistratura em 2007, tomando posse em janeiro de 2008. Iniciou esta nova fase de sua vida, como juiz cooperador da comarca de Ipatinga. Ainda passou pela comarca de Coronel Fabriciano, atuando também como cooperador nas comarcas de Governador Valadares e Viçosa. Ele ainda foi juiz nas comarcas de Teixeiras e Inhapim.

O magistrado Consuelo Silveira Neto atua na comarca de Caratinga desde de maio de 2013. Iniciou como juiz auxiliar da comarca, substituindo os colegas nas férias e depois, com a vacância do cargo na 1ª Vara Criminal, titularizou-se em fevereiro de 2015, se destacando na comarca por promover agilidade no julgamento dos processos.