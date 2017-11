Correios lança campanha de Natal 2017

Centenas de cartinhas de alunos da Apae, creche do Bairro Doutor Eduardo e Cantina Rainha da Paz estão disponíveis para adoção

CARATINGA– A Campanha Papai Noel dos Correios 2017 foi lançada oficialmente na manhã de ontem, em Caratinga. Somente nos últimos três anos foram recebidas mais de 2,5 milhões de cartas. Na cidade, em 2016, foram apadrinhadas 400 cartas.

A campanha contempla cartas daqueles estudantes das escolas da rede pública (até o 5° ano do Ensino Fundamental) e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. A parceria trabalha ações como o desenvolvimento da habilidade de redação de carta, endereçamento correto e uso do CEP.

Elton Silveira, coordenador de Atendimento e Vendas, destaca que a campanha existe há 28 anos e tem histórico de sucesso. “Uma campanha social com um objetivo muito simples, mas ao mesmo tempo muito importante, que é dar um pouquinho de alegria às crianças para aquelas que estão em situação de vulnerabilidade social. Além dessa alegria que a gente proporciona a essa criança através dos padrinhos, que também contamos com a parceria; outro fim dessa campanha é também estimular a redação, isso é um papel importante que contamos com a parceria das escolas e intuições parceiras”.

A adoção na campanha é feita da mesma maneira em todo o País: as cartas enviadas pelas crianças são lidas e selecionadas. Em seguida, são disponibilizadas, no caso de Caratinga, na agência central, que fica situada à Rua Coronel Pedro Martins,137 e Agência Franqueada, da Rua Coronel Antônio da Silva, 240. Este ano, serão contemplados alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), creche do Bairro Doutor Eduardo e Cantina Rainha da Paz, Bairro Santo Antônio.

Os Correios não entregam cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. “O padrinho pode escolher uma das cartinhas que já estão dispostas nas agências, aquela que mais emocionar ele leva e compra os presentes, com o prazo inicial de até 6 de dezembro, que pode ser prorrogado. Os presentes são recebidos em nossas agências para que, posteriormente, sejam entregues pelos nossos Correios diretamente na escola ou instituição. Não é permitida a entrega direta do presente”.

Rita de Cássia, diretora da Apae, afirma que a instituição está agradecida por ter sido contemplada com a campanha. “Todo ano conseguimos com a população, com nossos parceiros o presente de natal para cada um. Este ano, graça as Deus, tivemos um convite dos Correios para participarmos dessa campanha. Acho que a população tem mais oportunidade de fazer sua doação e conhecer realmente o que cada um dos nossos alunos sonha. Tem menina de 30 anos que pede uma boneca, porque apesar da idade ela tem uma mente realmente de criança. Foi muito bom essa parceria, agradecemos a todos aqueles que estão apadrinhando nossas 256 cartinhas que chegaram. E tem o lado pedagógico, que é a escrita, eles desenharam, coloriram o presente que estão pedindo. E fizemos um trabalho surpresa, pra que na família ninguém influencie esses pedidos e nem os colegas”.